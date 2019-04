Drska nared, konec zapore pri avtobusni postaji

30.4.2019 | 13:30

Prenovljena po treh desetletjih (Foto: M. M.)

Novo mesto - Te dni so delavci CGP zaključili prenovo ceste na Drski na odseku od križišča s Šegovo ulico pri Mercatorjevi trgovini mimo gostilne Jakše do železniške proge oziroma avtobusne postaje.

»V načrtih je bila sprva le preplastitev ceste, a se je izkazalo, da je potrebna celovita prenova komunalne infrastrukture, saj v tem delu ni bila deležna sprememb v zadnjih treh desetletjih,« je župan Gregor Macedoni povedal lani avgusta ob podpisu pogodbe z izvajalci. S predsednico sveta krajevne skupnosti Drska Miro Retelj sta tedaj poudarila, da gre za eno tistih občinskih povezav, ki so zelo obremenjene, saj omenjena krajevna skupnost zajema šest tisoč ljudi, k temu pa sodi še okoli tri tisoč dijakov in študentov Šolskega centra Novo mesto.

Krajevna skupnost Drska je občini idejni projekt oddala dve leti prej, po besedah Retljeve pa infrastruktura v zadnjih 15 letih ni sledila širitvam krajevne skupnosti in prometnih zagat je še veliko.

Dela so poleg prenove cestišča tako zajemala še prenovo vodovodne napeljave ter fekalno in meteorno kanalizacijo, po prvih napovedih pa bi morala biti zaključena že do začetka letošnjega leta. A številni meščani so vsaj od sredine meseca veseli, da je vnovič omogočen (peš) dostop mimo avtobusne postaje.

M. M.

