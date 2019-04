Bela snov v Volčkovem studencu ni nevarna

30.4.2019 | 18:15

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes ob 12.40 so v Selih pri Šentjerneju v potoku Volčkov studenec opazili belo snov. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šentjernej so pregledali kraj dogodka, opravili meritve in ugotovili da do onesnaženja ni prišlo.

L. M.