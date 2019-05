Primer "predvolilna kampanja" - kritika ali obrekovanje?

1.5.2019

Samo Hudoklin je na sodišče prišel s kupom dokumentacije, ki naj bi kazala na upravičenost njegovih trditev. (Foto: B. B.)

Franc Hudoklin direktorja šentjernejske občinske uprave toži že drugič. Prvi primer se je končal s poravnavo in opravičilom. (Foto: B. B.)

Novo mesto, Šentjernej - Niz kazenskih pregonov zaradi razžalitev in obrekovanj, v katere so vpleteni nekdanji in zdajšnji vidni lokalni politiki in visoki občinski funkcionarji, sta na okrožnem sodišču v Novem mestu pred dnevi nadaljevala nekdanji šentjernejski župan Franc Hudoklin in aktualni direktor tamkajšnje občinske uprave Samo Hudoklin.

Nekdanji župan je proti direktorju občine sprožil zasebni kazenski pregon, v katerem ga bremeni obrekovanja. Jedro spora je stavek v gradivu za novinarsko konferenco, ki ga je občina Šentjernej novinarjem in občinskim svetnikom razposlala avgusta 2015. V gradivu je med drugim zapisano: »Do jeseni bo občina uspela pokriti vse finančne obveznosti, ki so ostale odprte na dan 31. 12. 2014, v skupni višini 550.100,32 EUR, ki so ostale kot posledica predvolilne kampanje prejšnjega župana.«

Pod ta zapis v gradivu je bila podpisana občinska uslužbenka Andreja Topolovšek, a se je kmalu izkazalo, da tega ni zapisala ona, ampak je sporne besede o občinskem dolgu, ki naj bi bil posledica volilne kampanje F. Hudoklina, brez njene vednosti dodal direktor občinske uprave Samo Hudoklin. Ta je v svojem zagovoru pred sodnico Mojco Hode poudaril, da nikoli ni dejal, da je F. Hudoklin občinski denar porabil zase, in da je z zapisanim želel povedati zgolj to, da je nekdanji župan v času pred volitvami odobril visoke izdatke za občinske projekte, s katerimi si je želel med volivci dvigniti priljubljenost, čeprav občina denarja za pokritje teh stroškov ni imela.

V sklop teh izdatkov je S. Hudoklin v svojem zagovoru uvrstil županove odločbe o dodelitvi sredstev na podlagi občinskih razpisov (kmetijstvo, delo društev ... ), nekatera odobrena dela na cestnem omrežju in dodatna dela pri teh naložbah, kar se je dogajalo v mesecih pred lokalnimi volitvami leta 2014. Zatrdil je, da njegov namen ni bilo žaljenje, saj je imel utemeljen razlog, da je verjel v svoje trditve. Zaradi tega, je poudaril, očitano dejanje tudi ne more obveljati za obrekovanje, za katerega bi tožilec v konkretnem primeru lahko zahteval celo kazen do enega leta zapora, ampak gre kvečjemu za razžalitev ali žaljivo obdolžitev. A tudi v tem primeru so meje tolerance, ko gre za kritiko javne osebnost oz. politika, širše, poudarja Hudoklin.

Franc Hudoklin je prepričan, da zadeva še zdaleč ni tako nedolžna. »Trditve, da sem denar porabil za volilno kampanjo, so blatenje. Sprva nisem vedel, ali gre za šalo ali resnico, nekateri občani so me začeli ignorirati in tudi sam sem se začel zapirati vase,« je o posledicah obtožb na svoj račun povedal nekdanji župan. »Županu Radku Luzarju in direktorju občine sem poslal dopis, v katerem sem ju pozval, naj pojasnita, kaj je bilo mišljeno s stavkom o volilni kampanji, pa nisem dobil odgovora. Če bi se takrat kdo opravičil in preklical besede, danes ne bi bili tukaj,« je povedal F. Hudoklin.

Ne le da občinskega denarja ni porabil za svojo volilno kampanjo – mimogrede, šentjernejska SLS je za kampanjo leta 2014 prijavila 1.700 evrov stroškov – F. Hudoklin je zavrnil tudi očitke, da je občinske izdatke odobril z namenom povečevanja svoje priljubljenosti pri volivcih. »Res je bilo volilno leto in imeli smo veliko investicij, a vse je v proračunu potrdil občinski svet.« Vse naložbe v ceste so bile tako navedene v načrtu razvojnih programov, odločbe o nakazilih društvom in posameznikom so temeljile na predhodnih postopkih, poleg tega pa je občino septembra 2014 prizadejalo še strahovito neurje, ki je terjalo veliko interventnih sredstev, je pojasnjeval F. Hudoklin. »Neurje je res prišlo v času volilne kampanje. Narasla voda je odnesla dele cest, ki so bile ravno takrat v fazi sanacije, zato so nastala dodatna dela. A o porabi nikoli nisem odločal sam. Zadeve so bile vedno predstavljene na kolegiju občinske uprave, pretehtali smo jih s poveljnikoma civilne zaščite in Gasilske zveze Šentjernej,« je poudaril nekdanji župan.

Zavrnil je tudi očitek, da se je občina lotevala investicij, čeprav zanje ni imela vira. Je pa res, je dejal F. Hudoklin, da so se takrat začele kazati precejšnje težave z realizacijo prihodka iz naslova komunalnega prispevka, saj je civilna iniciativa, ki jo je vodil prav Samo Hudoklin, vztrajno prepričevala ljudi, naj komunalnega prispevka ne plačajo in naj se na odločbe občine pritožijo.

Sojenje se bo z zaslišanjem prič nadaljevalo junija.

