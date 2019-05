Termam Čatež je šlo lani zelo dobro

1.5.2019 | 12:20

V Termah čatež beležijo lani več dobička. (Foto:spletna stran Term Čatež)

Čatež ob Savi - Družba Terme Čatež je lani ustvarila 1,7 milijona evrov čistega dobička, medtem ko je predlani po popravljenih in prilagojenih podatkih znašal dobrih 400 tisoč evrov. Prihodki so se ustavili pri 28,5 milijona evrov, medtem ko so lani znašali 28,1 milijona evrov, izhaja iz revidiranega letnega poročila družbe.

Družba Terme Čatež je lani ustvarila 695.040 prenočitev, pri čemer so izpostavili 2,1-odstotno rast števila prenočitev tujih gostov. V letošnjem letu družba načrtuje 30,9 milijona evrov prihodkov od prodaje in čisti dobiček v višini 2,3 milijona evrov, piše v poročilu, ki ga je družba objavila na spletnih straneh Ljubljanske borze.

Na ravni skupine so Terme Čatež, v katero poleg istoimenske družbe sodita še Marina Portorož in Del Naložbe, lani ustvarile 2,2 milijona evrov čistega dobička, kar je približno 250.000 evrov manj kot leto prej. Prihodki so se ustavili pri 36 milijonov evrov.

Kot je v poslovnem poročilu izpostavil predsednik uprave Bojan Petan, so Terme Čatež lani uspešno zaključile več načrtovanih investicij, nekatere začete pa bodo dokončno realizirali letos. Med lani zaključenimi je naštel novo postajališče za avtodome, prenovo sob v zdraviliškem delu hotela Čatež, obnovo restavracije in teras hotela Čatež, celovito obnovo olimpijskega bazena, posodobitev in prenovo zimske Termalne riviere ter optimizacijo porabe vode.

Letos širitev kampa, načrtovana nova vrtina

Letos bo za terme eno večjih investicij predstavljala predvidena širitev kampa z izgradnjo celotne infrastrukture za dodatnih 144 enot za mobilne hiške in šotore ter 30 dodatnih površin za tranzit. V družbi načrtujejo tudi izgradnjo novega nogometnega igrišča. Med drugim je predvidena tudi nova vrtina za črpanje termalne vode.

Prodajne in marketinške aktivnosti bodo Terme Čatež usmerile v ohranjanje in smiselno krepitev prepoznavnosti ter povečanje prodaje na bližnjih trgih, kot so Avstrija, Italija, Hrvaška in Srbija. Hkrati bodo skušali povečati delež prodaje na bolj oddaljenih evropskih trgih in bližnje azijskih tržiščih, so dodali.

Posebno pozornost nameravajo še naprej namenjati trženju poslovnega in športnega turizma. Terme Čatež so sicer del skupine DZS, predstavljajo pa njen turistični steber.

L. M.