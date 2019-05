Tudi pri nas številne prireditve ob prazniku dela

1.5.2019 | 08:00

Danes praznujemo 1. maj, praznik dela. (Foto: arhiv DL)

Ob 1. maju, prazniku dela, ki se bo ponekod začel z budnicami, bodo tudi letos potekale številne prireditve, ki se jih bodo udeležili tudi najvišji predstavniki države. Sindikati sicer letos izpostavljajo problematiko delovnega časa.

Po prireditvah ob kresovih na predvečer praznika se bodo danes zvrstila tradicionalna prvomajska srečanja, ponekod tudi z udeležbo najvišjih predstavnikov države. Predsednik republike Borut Pahor bo tako slavnostni govornik na prvomajskem srečanju v Opatjem selu, osrednjo pozornost bo namenil 15. obletnici vstopa Slovenije v EU in poudaril pomen renesanse evropske ideje, medtem ko bo predsednik vlade Marjan Šarec zbrane nagovoril na Ravnah na Koroškem. V uradu predsednika republike bo danes, kot je to običaj ob državnih praznikih, dan odprtih vrat, obiskovalce pa bo predsednik republike Pahor tudi sprejel in nagovoril.

Na Javorovici, na Debencu, na Lisci…

Pestro bo tudi v našem koncu. Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ksenija Klampfer bo ob 11. uri slavnostna govornica ob tradicionalni proslavi na Javorovici pri Šentjerneju v organizaciji Občine Šentjernej. Pripravljajo tudi kulturni program.

1. maja ob 11. uri ZSSS vabi na dve tradicionalni srečanji. Na Debencu pri Mirni bodo podelili priznanja zaslužnim sindikalistom. Zbrane bosta nagovorila mirnski župan Dušan Skerbiš in generalni sekretar Sindikata delavcev trgovine Slovenije Ladislav Rožič, v spremljevalnem programu pa bodo nastopili Pihalni orkester Občine Trebnje z mažoretami, učenci OŠ Mirna in GŠ Trebnje ter ansambel Ceglar.

Sočasno bo proslava na Lisci, kjer bosta slavnostna govornika sevniški župan Srečko Ocvirk in sekretar Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije David Švarc. Nastopili bodo še sevniška godba, domača folklorna skupina Spomin in ansambel Štajerci.

Problem delovnega časa

Sindikati sicer ob letošnjem prazniku izpostavljajo problematiko delovnega časa, ki se po njihovih opozorilih pri mnogih delavcih ne konča po osmih urah dnevno in 40 urah tedensko, delovnik pa se tudi zaradi digitalizacije v zadnjem času spet širi "v vse pore našega življenja".

Na mednarodni praznik dela se delavci po vsem svetu spominjajo zatrtja delavskih protestov v Chicagu 1. maja 1886. Tamkajšnji delavci so zahtevali osemurni delovnik, pri tem pa jih je ovirala policija. V spopadu je bilo ubitih šest protestnikov.

Kongres ameriške zveze dela je leta 1888 sklenil, da razglasi 1. maj za delavski spominski dan v spomin na padle žrtve demonstracij dve leti prej. Za mednarodni praznik ga je razglasila Druga internacionala leta 1889 na zasedanju ob stoti obletnici francoske revolucije.

L. M.