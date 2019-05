23. finale slovenskih salamiad letos v Šmarjeti

1.5.2019 | 10:45

11. maja bo v Šmarjeti poteko finale slovenskih salamiad in organizatorji se že pridno pripravljajo.

Šmarjeta - Potem, ko so v šmarješki občini leta 2005 že pripravili finale slovenskih salamiad, so zdaj znova pred to častno in odgovorno nalogo - 11. maja bo v Šmarjeti v organizaciji Društva vinogradnikov Šmarjeta potekalo, letošnje 23. finale slovenskih salamiad. Lani je namreč zmagal Matjaž Peterlin iz Bele Cerkve.

Peter Selak

»Ponosni smo in veseli, da bo ta prireditev, ki je že drugi večji kulinaričen dogodek na državnem nivoju potekal pri nas - za državnim ocenjevanjem kruha v Beli Cerkvi. Pirčakujemo med 800 in tisoč obiskovalcev, tudi Terme Šmarješke Toplice bodo pripeljale svoje goste,« je na novinarski konferenci povedal Peter Selak, podpredsednik Zveze salamarjev Slovenije (pod njenim okriljem deluje 16 organizatorjev lokalnih salamiad).

Na novinarski konferenci (od leve proti desni): Sandi Durič, Peter Selak, Marjan Hribar in Jože Bovhan.

V finalu bo zastopana vsa Slovenija, najbolj pa njen vzhodni del oz. Dolenjska, od koder prihaja največ salamarjev. Tudi letos se bo pomerilo deset odstotkov prvih z vseh lokalnih salamiad. Do sedaj so na petnajstih ocenili 732 salam, organizatorji pa predvidevajo, da se bo 76 finalistom, ki so doslej uvrščeni v državni vrh, pridružilo še vsaj pet na zadnji salamijadi konec tedna v Šentjerneju.

Ocenjevanje bo potekalo v soboto, 4. maja, v Hiši žive dediščine v Beli Cerkvi, šestčlanski strokovni komisiji pa bo predsedoval izkušeni degustator Drago Košak.

Turistično-kulinarični dogodek

Finale salamiad bo pomemben turističen in kulinarični dogodek, ki se bo na prostoru pri gasilskem domu pričel ob 19. uri. Postavili bodo tudi šotor in poskrbeli za zabavni program, v katerem bodo nastopili: Godba na pihala Šmarješke Toplice, mladi harmonikaši in pevci, Brajdimir in Berta, plesna skupina Tower pancers itd. Vrhunec večera bo razglasitev desetih najboljših salam.

V okviru prireditve bo pestra ponudba na stojnicah, od suhomesnatih izdelkov, kruha, domačih peciv, pripomočkov za pripravo salam ipd., skupaj pa so stopila mnoga domača društva, od društev podeželskih žena in vinogradniških iz Šmarjete in Bele Cerkve, do gasilskega, športnega in turističnega, »kar je porok za uspeh,« pravi župan Marjan Hribar. V kulturnem domu bo tudi priložnostna razstava opreme za mesarstvo, mletje mesa in izdelavo salam.

Jože Bovhan

Po besedah predsednika Društva vinogradnikov Šmarjeta Jožeta Bovhana je organizacija take prireditev zanje velik izziv, a s podporo občine in sponzorjev, pa tudi pridnih domačinov, jim bo - upajo - uspelo. Društvo ima poleg osnovne dejavnosti spodbujanja vinogradništva in kletarstva tudi zelo aktivno sekcijo salmarjev, ki so že leta zelo uspešni tudi na državni ravni - kar sedem zmagovalcev na 21. dosedanjih državnih salamiadah je Šmarječanov, med prvimi desetimi pa so vedno vsaj trije ali štirje iz šmarješke doline.

Kot je dejal voditelj program Slavko Podboj, si finale salamiad nedvomno zasluži podporo na državnem nivoju, da to prireditev občuti vsa Slovenija, ne le občine, kjer salame delajo. »Pridelave zdrave, domače hrane je danes vendar trend,« je poudaril.

Zato ne čudijo izjave župana Hribarja, da želijo, da šmarješka občina ni znana le po termalni vodi, ampak tudi po salamah. Šmarješko salamo želijo zaščititi kot neko znamko in jo tržno ovrednotiti, v občini pa v prihodnje pripraviti posebno turistično prireditev, kot nekakšen praznik šmarješke salame, ki bo postala tradicionalna.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija