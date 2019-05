FOTO: Debenec 2019: Delovni čas zopet traja 11 ur in več

1.5.2019 | 14:30

Na Debencu se je dopoldne odvijalo že 38. prvomajsko srečanje

Tudi letos so podelili sindikalna priznanja regijske Zveze svobodnih sindikatov Slovenije..

Letošnji slavnostni govornik je bil generalni sekretar Sindikata delavcev trgovine Slovenije Ladislav Rožič.

Debenec pri Mirni - Prireditvam ob prvem maju so se dopoldne tradicionalno pridružili tudi na Debencu, kjer je Območna organizacija Zveze svobodnih sindikatov za Dolenjsko, Belo krajino in Posavje prvomajsko srečanje pripravila že 38. zapovrstjo. Ob lepem vremenu se je na Debencu zbralo okrog 2.500 obiskovalcev, med njimi so bili številni pohodniki.

»Prvi maj ostaja praznik, ki opozarja, da je treba interese kapitala uskladiti z interesi delavcev. Je praznik, ko moramo odločno povedati, v kakšen svetu želimo živeti,« je povedal slavnostni govornik generalni sekretar Sindikata delavcev trgovine Slovenije Ladislav Rožič.

Izpostavil je, da nobena pravica delavcev ni bila podarjena ali zagotovljena za večno, zato se treba vsak dan organizirano boriti za njihovo ohranitev in za pridobitev novih. Tako tudi letos sindikati ob prvem maju postavljajo svoje zahteve do politikov in delodajalcev. »Ponavljamo osnovno zahtevo delavce iz leta 1886, in sicer osem urni delovnik. Danes se ponovno soočamo s tem, da so delavke in delavci zaradi izigravanja delovne pravne zakonodaje s tako imenovanim neenakomernim delovnim časom na razpolago 24 ur delodajalcu. Delovniki zopet trajajo 11 ur in več,« je poudaril v svojem govoru. »Naša ključna zahteva je ponovno osem ur dela, osem ur prostega časa in osem ur počitka. Tudi delavci imajo družine in pravico do usklajevanja dela in družinskih obveznosti,« je dodal.

Sindikati po njegovih besedah tudi zahtevajo, da je minimalna plača brez dodatkov osnova za najenostavnejše delo v plačnem sistemu in znaša najmanj 940 evrov na mesec. »Samo na ta način bomo postavili plače nad mejo tveganja revščine,« poudarja Rožič, ki je med drugim še opozoril, da vlada ponovno spreminja pokojninsko zakonodajo. »Zahteva Zveze svobodnih sindikatov je jasna, 40 let dela je dovolj in čez to vlada ne sme iti. Odmerni odstotek se mora povečati tako, da bo odmerjena pokojnina postavljena nad mejo tveganja revščine ter da bo omogočila dostojno preživetje in življenje po upokojitvi.«

Tudi letos so podelili regijska priznanja

Sicer so tudi letos na Debencu podelili regijska priznanja najbolj zaslužnim sindikalistom, sindikalistom, in sicer Eriku Kraševcu iz Urse Novo mesto (Sindikat kemične, nekovinske in gumarske industrije) za aktivno in uspešno sindikalno delo usmerjeno v izboljšanje delavskih pravic svojih članov ter aktivno udejstvovanje na področju zdravja pri delu, Mariji Fortuna iz Doma starejših občanov Črnomelj (Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva) za osebni prispevek pri uveljavljanju pravice članov sindikata ter korektno in odgovorno vodenje socialnega dialoga z vodstvom črnomaljskega doma starejših občanov, Niku Pižmu iz žužemberškega podjetja Kig Meplat (SKEI) za dolgoletno vodenje sindikata v družbi, prizadevanja za umirjen dialog med zaposlenimi in vodstvom družbe ter ohranjanja in vzpodbujanja družbenega življenja med člani sindikata, Klemnu Goršetu iz Revoza (SKEI) za učinkovito opravljanje dela sindikalnega zaupnika, osebni prispevek pri uveljavljanju pravic članov, zbiranje njihovih zahtev in pobud ter aktivnosti pri uveljavljanju vloge sindikata v podjetju in vodenju sindikalnih aktivnosti in Petru Štreklju iz trebanjskega Trima (SKEI) za dolgoletno vodenje sindikata v družbi, premišljen in zmeren dialog za ohranjanje pravic članov z vodstvom, tudi ob najbolj negotovih časih ob menjavanju lastnikov družbe, tesno sodelovanje s svetom delavcev in delovanje v »posvetovalnem telesu« za vodenje dialoga z lastniki družbe.

Na letošnjem srečanju je zbrane nagovoril tudi mirnski župan Dušan Skerbiš, v spremljevalnem programu pa bodo nastopili Pihalni orkester Občine Trebnje z mažoretami, učenci OŠ Mirna in GŠ Trebnje ter ansambel Ceglar.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija