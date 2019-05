Ministrica Klampfer: »Delavci bi morali biti največje bogastvo podjetja«

Gostja na Javorovici je bila letos ministrica mag. Ksenija Klampfer. Na sliki v družbišentjernejskega župana Radka Luzarja (na levi in kostanjeviškega župana Ladka Petretiča (na desni).

Številni obiskovalci so uživali v lepem dnevu pod Gorjanci.

Javorovica - Na mednarodni praznik dela je eno od največjih prvomajskih srečanj v državi danes potekalo tudi v osrčju Gorjancev, na Javorovici. Organizirala ga je Občina Šentjernej in kot je že navada, je v lepem vremenu privabilo številne obiskovalce.

Slavnostna govornica na prireditvi, ministrica za delo, družino in enake možnosti mag. Ksenija Klampfer, je poudarila, da delavske pravice niso samoumevne in se bo zanje treba boriti tudi v prihodnje. Delo Slovencem, poleg družine in zdravja, pomeni največjo vrednoto, zato so tudi pričakovanja v zvezi z delom velika, je dejala. Delo nas osmišlja, krepi samospoštovanje in daje vrednost družbi.

Manjkali niso niti konjeniki.

»Še vedno ostajajo zahteve delavcev po zdravem, čim bolj varnem ter pravično in dostojno nagrajevanem delu, ki nam ne bo predstavljajo zgolj sredstvo za preživetje, ampak nam bo v veselje in zadovoljstvo. Kot ministrica pri vsakodnevnem delu opažam, da se še prepogosto srečujemo s stiskami delavcev in kršitvami njihovih pravic. Ena večjih težav na trgu dela je trenutno vse večja razlika med redno zaposlenimi in ostalimi zaposlenimi v t. prekarnem delu. Zato ob 1. maju pozivam vse delodajalce k spoštovanju pravic delavcev, k ustreznemu plačilu in nagrajevanju ter dvigu poslovne kulture in medsebojnih odnosov. Delavce je treba jemati kot največje bogastvo podjetja,« je poudarila.

Ministrica pa je omenila tudi delodajalce, ki se mnogi trdo borijo za obstanek na trgu. Vesela je, da se brezposelnost zmanjšuje in da je dela dovolj. Kot ministrica se bo trudila, da bodo tudi brezposelni, ki jih je še vedno preveč, čim prej vključeni na trg dela.

V Šentjerneju presežek delovnih mest

Radko Luzar

Šentjernejski župan Radko Luzar je zbranim čestital ob prazniku dela, za katerega želi, da nas povezuje, izboljšuje medsebojne odnose in čut za sočloveka. V občini Šentjernej se še kako zavedajo pomena delovnih ljudi in delovnih mest.

Župan je omenil uspešna domača podjetja, ki se obnašajo družbeno odgovorno, vlagajo v zaposlene, v ekologijo, šport, kulturo, »kar je dolgoročna investicija v kraj, ljudi in prihodnost. Ta naša podjetja zagotavljajo številnim družinam delovna mesta, ki so predpogoj za zadovoljstvo občanov in predstavljajo razvoj ter vizijo kraja. V tem trenutku imamo presežek delovnih mest, kar je dobra popotnica predvsem za mlado generacijo,« je dejal. Med uspehe lanskega leta je prištel izgradnjo novega vrtca in industrijske cone, v kateri so investitorji že pričeli z izgradnjo novih objektov, v katerih se bodo rodila nova, visoko tehnološka delovna mesta.

Fantje z vasi so zapeli ob citrarski spremljavi Tanje Zalokar.

Ministrico za delo je pobaral, da si občini želijo priti do koncesije, ki je predpogoj za izgradnjo doma starejših občanov v Šentjerneju, saj so aktivnosti v prihodnjih letih usmerjene v prvi vrsti v skrb za socialno šibke in starejše občane ter v skrb za mlado generacijo - v načrtu je tudi športni center.

Dogodek, ki ga je vodila Anita Petrič, so popestrili pevci Mešanega pevskega zbora Ajda Orehovica, Pihalni orkester Občine Šentjernej, škocjanski ljudski pevci Fantje z vasi ter citrarka Tanja Zalokar.

Obiskovalci Javorovice so prišli od vsepovsod, mnogi tudi peš. Dosti pohodnikov se je na Javorovico že zgoda zjutraj odpravilo peš iz Gorenjega Vrhpolja, nekateri pa tudi od bližje. Niso manjkali niti konjeniki, ki jih v šentjernejski dolini ne manjka.

Za utrip z Javorovice več v foto galeriji.

Besedilo in foto: L. Markelj

