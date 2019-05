Nesreča na avtocesti

Na avtocesti med priključkoma Trebnje vzhod in Mirna Peč v smeri Novega mesta sta sinoči nekaj po 22. uri trčila osebno vozilo in osebno vozilo s prikolico. Eno poškodovano osebo so na kraju oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje in jo prepeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Trebnje so zavarovali in razsvetljevali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih, sanirali razlite motorne tekočine, preložili tovor iz prikolice na drugo vozilo ter pomagali reševalcem, policiji in vlečni službi.

Zapore cest zaradi gorskega teka na Lisco

Klub Berg-Lauf Lisca, ki organizira »28. Gorski tek na Lisco«, obvešča, da bo danes od 9.45 do 13.30 ure kratkotrajna, nepremična in popolna zapora prometa, tipa E-5, na odsekih lokalnih cest Šmarska ulica - Zajčja Gora – Ledina – Ostrožno – Dobrava - Orehovo, Črni potok - Križ, Krakovo – Križ - (o. m. Sevnica-Laško) - (o. m. Laško-Sevnica)- Lisca in Sele - (o. m. Laško-Sevnica) - Lisca ter odsekih javnih poti Ostrožno - Dobrava, Ledina – Zleteče - Križ, Krakovo – Vočivje - Križ, Križ (Mervič), Podgorica in Križ - (o. m. Laško-Sevnica) -Cerje.

