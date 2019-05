Vzeli nam bodo vse, česar ne bomo odločno branili!

2.5.2019 | 10:00

Lisca - Na Lisci je bilo včeraj tradicionalno prvomajsko srečanje, ki ga je organizirala območna organizacija Zveze svobodnih sindikatov Slovenije za Dolenjsko, Belo krajino in Posavje. "Tudi letošnja rdeča nit praznovanja praznika dela je stara sindikalna zahteva, ki se imenuje 8/8/8 - osem ur dela, osem ur prostega časa in osem ur počitka," je rekla predstavnica sindikata Ivica Sotelšek, ki je vodila prireditev.

Sevniški župan Srečko Ocvirk je dejal, da mora biti med delom tudi praznik. Ob prazniku namreč lahko razmislimo, koliko so vredni delo, koliko kapital in prosti čas.

Slavnostni govornik je bil sekretar sindikata poklicnih gasilcev Slovenije David Švarc. "Kljub temu, da se delavske pravice že dve desetletji le krčijo, večina gospodarstvenikov pravi, da jih imamo še vedno preveč," je rekel Švarc. Kot je dejal, omenjeni gospodarstveniki trdijo, da imajo premalo fleksibilen trg dela, oziroma da so delavske pravice ena glavnih ovir za njihovo konkurenčnost in gospodarsko rast. Ti gospodarstveniki se zavzemajo za prožnejši trg dela. Ko željo bolj prožen trg dela, si želijo, da bi delavci delali več in dobili manj. Želijo si več prekarnega, negotovega, dela, zaposlitev za določen čas preko različnih agencij, različnih 'gazd' in več dela v obliki sp-jev. Želijo si delavk in delavcev, ki jim je prva misel služba in le služba, ki so pripravljeni delati tudi po 12 ur na dan in ki so pripravljeni delati na klic in za minimalno plačo.

Omenjeni gospodarstveniki odpovedujejo kolektivne pogodbe, oziroma posegajo vanje. Taka delovna razmerja vplivajo tudi na višino pokojnin. Pokojnine so po mnenju Švarca porazno nizke in nedostojne človeka. "Kako lahko govorimo o socialno pravični državi, ko si zgaran upokojenec po 40 letih dela s svojo pokojnino ne more privoščiti niti oskrbe v domu upokojencev?" je rekel.

Nesprejemljivo je, da vladajoča politika in delodajalci ponujajo rešitev, da bi bile pokojnine višje, le skozi podaljševanje delovne dobe in višanje upokojitvene starosti. "Kako nihče ne pomisli in nima hrabrosti, da bi za večje blagostanje naroda ukrepal v smeri pravičnejše porazdelitve ustvarjenega bogastva? Rešitev so pravičnejša razmerja – pravičnejša porazdelitev ustvarjenega bogastva," je poudaril David Švarc in še dodal med drugim: "Vzeli nam bodo vse, česar ne bomo odločno branili!"

V prazničnem sporedu na zelo dobro obiskani prireditvi so nastopili tudi Godba Sevnica pod taktirko Ludvika Žuraja, mažorete Društva Trg Sevnica pod vodstvom Larise Očko in Monike Seničar, plesalci in ljudski pevci ter recitatorka Marjana Štojs iz sevniške folklorne skupine Spomin pod vodstvom Jasne Pinoza

