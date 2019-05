Prihodnje leto participativni proračun

2.5.2019 | 13:45

Sevnica (Foto: M. L., arhiv DL)

Sevnica - Od včeraj pa do konca junija lahko Sevničanke in Sevničani, ki so dopolnili 15 let, podajo pobude in predloge za projekte in ureditve iz njihove krajevne skupnosti v okviru participativnega proračuna za leto 2020. Kot so pojasnili na sevniški občini, gre za sistem razporejanja dela proračunskega denarja na način, da o deležu porabe sredstev javnega denarja soodločajo občani s svojimi predlogi. Participativni del je namreč kvota občinskega proračuna, ki se razdeli sorazmerno po celotnem območju občine enakomerno in skladno z razmerji števila prebivalcev v posamezni krajevni skupnosti ter njeno velikostjo.

Skupno bo na voljo 120.000 evrov, glede na značilnosti posameznih krajevnih skupnosti pa so, kot so na občinski upravi zapisali na spletni strani, pri pripravi participativnega proračuna za leto 2020 določili šest območij razporejanja dela proračunskega denarja, in sicer v območje 1 sodijo KS Blanca, Dolnje Brezovo in Studenec; v območje 2 KS Sevnica; območje 3 KS Boštanj; območje 4 KS Krmelj in Šentjanž; območje 5 KS Tržišče in Primož ter v območje 6 KS Loka in Zabukovje. Podrobno pojasnilo načinu razporejanja dela proračunskega denarja ter o načinu sodelovanja in podaje predlogov je objavljeno na spletni strani Občine Sevnica.

M. Ž.