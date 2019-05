Tri delavke odpustili, dve sta se odločili za tožbo; Odvetniški šov zasenčil tragedijo

Storitev pomoči na domu koristi veliko starejših, okoli tega pa je bilo, kot pišemo v sveže tiskani izdaji Dolenjskega lista, precej vroče krvi v šentjernejski občini. Tam menjajo izvajalca te storitve, a kdo jo bo opravljal v vmesnem obdobju, je bilo vprašanje. Rešitev so na občini sicer našli, a so z zamenjavo izvajalca tri delavke centra za socialno delo, ki so to storitev opravljale do zdaj, dobile odpoved. Dve od njih sta vložili tožbo na Delovno sodišče v Novem mestu. Kaj pravijo na sindikatu in kaj na centru za socialno delo, preberite v Dolenjskem listu.

V Šentjerneju so tudi pred odkupom koncesije za opravljanje javne gospodarske službe zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda, občina je to službo prenesla na Ekološko družbo Šentjernej, ki je v stoodstotni občinski lasti. Javno podjetje bo dozdajšnjemu koncesionarju odplačalo dobrih 1,8 milijona evrov in se za to zadolžilo!

Nedavno je minilo šest let, odkar je v prometni nesreči na Ljubljanski cesti v Novem mestu, le 200 metrov od doma, umrl 18-letni Lenart Krevs. Povzročitelj nesreče Zlatko Zagorc je bil obsojen na šest let in sedem mesecev zapora, a je vrhovno sodišče sodbo razveljavilo in sojenje se je ponovno začelo. Predoobravnalni narok je, kot pišemo v tiskanem Dolenjcu, postregel s pravim odvetniškim šovom, ki je zasenčil tragedijo.

Novi Dolenjski list, ki zavoljo prvomajskih praznikov izide jutri, prinaša še obilo zanimivega branja, med drugim tudi velik intervju s Tomislavom Jovanovićem – Tokcem, pevcem in glavno ustvarjalno silo novomeške skupine Dan D.

