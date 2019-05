Zagozdil se je v kozolcu

2.5.2019 | 19:10

Foto: Arhiv DL

Velika Loka - V Igleniku pri Veliki Loki v občini Trebnje je danes malo po 12. uri prišlo do nesreče z vrtnim traktorjem, v kateri je občan zapeljal v kozolec in se zagozdil. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj in nudili pomoč pri prenosu poškodovanega do reševalnega vozila reševalcem NMP Trebnje, ki so ga na kraju oskrbeli in prepeljali na nadaljnje zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto.

M. Ž.