Dve od treh odpuščenih delavk sta se odločili za tožbo

3.5.2019 | 16:45

Prebivalstvo se staro, ljudje radi ostanejo čim dlje doma in si ne želijo vsi v domove za starejše, ki so tudi dragi, tako da bo pomoč na domu vse bolj iskana. (Ilustrativna fotografija)

Šentjernej - Sredi prejšnjega tedna je v javnost prišla novica, da v šentjernejski občini območni center za socialno delo ne bo več izvajal pomoči na domu, saj naj bi z njimi poteklo pogodbeno razmerje. Med občani je završalo - ali bodo starejši, ki to pomoč potrebujejo, zdaj ostali brez nje?

Ker gre za obvezno javno službo, ki jo lokalna skupnost ne sme prekiniti, je občina svoje občane že z obvestilom na spletni strani občine takoj pomirila, da se pomoč ne ukinja, in bodo vsem, ki prejemalo topli obrok po tej poti, to zagotovili z novim izvajalcem.

Začasno DSO Novo mesto

Samo Hudoklin

To se je tudi zgodilo in kot pravi direktor občinske uprave Samo Hudoklin, bo za prehodno obdobje, dokler z novim javnim razpisom ne bodo našli novega izvajalca pomoči na domu, to storitev opravljal Dom starejših občanov Novo mesto. Izbrali so ga na podlagi pridobivanja individualnih ponudb kot najbolj ugodnega ponudnika.

Na vprašanje, zakaj že prej niso poskrbeli za nov javni razpis, če so načrtovali novega izvajalca storitve pomoč na domu, Hudoklin odgovarja, da je bil konec pogodbe s CSD Novo mesto vezan na sprejem proračuna občine za leto 2019 - prej razpisa niso mogli objaviti, saj brez proračuna niso imeli zagotovljenega denarja za to storitev do konca letošnjega leta. Proračun so svetniki sprejeli šele prejšnji teden, to je 24. aprila, in računajo, da bodo do novega izvajalca prišli v treh mesecih.

Zakaj ni bilo prenosa delavcev?

A z zamenjavo izvajalca pomoči na domu v šentjernejski občini se je zgodilo še nekaj - tri delavke centra za socialno delo, ki so to storitev opravljale do sedaj, so ostale brez službe. Na Sindikatu zdravstva in socialnega varstva (STSVS) pravijo, da se kaj takega ne bi smelo zgoditi, in je zakonsko nedopustno.

Odpoved pogodbe o zaposlitvi so prejele iz poslovnih razlogov, »kar je v nasprotju z zakonskimi določbami glede prenosa dejavnosti, ki določajo, da je treba ob prenosu dejavnosti opraviti tudi prenos delavcev, ki so dejavnost opravljali. Direktorica CSD Dolenjska in Bela krajina in predstavniki občine trdijo, da ne gre za prenos dejavnosti, saj se ta ukinja, kar pa ne drži, saj se pomoč na domu po zakonu o socialnem varstvu sploh ne more in ne sme ukiniti,« pojasnjuje vodja pravne pomoči na SZSVS Irena Ilešič Čujovič.

Več o stališčih sindikata in tudi, kaj pravi direktorica Centra za socialno delo Dolenjske in Bele krajine mag. Irena Kralj, ki pojasnjuje zakaj prenos kadra ni bil mogoč, pa si preberite v današnji številki novega Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: L. Markelj