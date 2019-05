Pokloni zvezek – tradicionalna akcija Slovenske karitas

3.5.2019 | 09:20

Vir: Slovenska karitas

Ljubljana - Slovenska karitas vabi k podpori in sodelovanju v akciji Pokloni zvezek, ki že enajsto leto zapored poteka po osnovnih šolah in vrtcih. »Z akcijo želimo tudi letos zbrati čim več zvezkov za socialno ogrožene otroke in otroke v delavnicah s kratkim filmom spodbuditi k solidarnosti s sovrstniki,« je o namenu akcije dejal mag. Cveto Uršič, generalni tajnik Slovenske karitas.

Akcija je bila v preteklih letih zelo uspešna, lani so tako zbrali več kot 29.000 zvezkov, ki so jih škofijske Karitas razdelile socialno ogroženim otrokom. Tudi letošnja akcija že dobiva lep odmev. »Otroke in njihove starše prosimo, da poklonijo nov, velik, črtan zvezek za osnovnošolce, ki tudi v Sloveniji potrebujejo tovrstno pomoč. Zvezke zbiramo za več kot 11.000 socialno ogroženih otrok, ki jim bo Karitas preko poletja pomagala s šolskimi potrebščinami,« je dodal Uršič.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, vsak otrok prejme razglednico, na katero doma ali v šoli zapiše sporočilo, misel, pozdrav in oz. ali nariše risbo za skritega prijatelja v stiski, ki bo zvezek prejel. Razglednico nato vloži v darovani zvezek, misli pa lahko otroci tudi preberejo pred celim razredom. V nekaterih šolah učenci zadnje triade pripravijo tudi koncert ali drug dogodek ter namesto vstopnine zbirajo zvezke.

Vsak lahko pomaga tudi z SMS sporočilom ZVEZEK ali ZVEZEK5 na 1919 in daruje 1 ali 5 EUR za pomoč s šolskimi potrebščinami socialno ogroženim osnovnošolcem v Sloveniji.

M. Ž.