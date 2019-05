Jutri prva zaključna žoga tudi za Krko

3.5.2019 | 19:00

Foto: Arhiv DL

Novo mesto, Rogaška Slatina - Jutri se bodo na povratnih tekmah četrtfinala Lige Nova KBM prvo zaključno žogo poskusili izkoristiti košarkarji Petrol Olimpije, Krke in Helios Sunsov. Novomeščani se bodo v gosteh v drugo srečali z ekipo Rogaške.

Kljub temu, da so bili Krkaši pred začetkom četrtfinalne serije z Rogaško favoriti, so se na domačem parketu precej namučili in si zmago s 77:73 priigrali šele v samem zaključku srečanja ter in povedli z 1:0 v seriji na dve zmagi. Slatničani so prikazali veliko večjo mero energije in želje po zmagi, kar jim je v drugem delu tekmovanja primanjkovalo. Tokrat bodo pred domačimi gledalci skušali nadaljevati niz domačih zmag proti Krki, ki v Rogaški Slatini na dveh letošnjih medsebojnih tekmah še ni zabeležila zmage.

Kot so v novomeškem klubu zapisali na spletni strani, si želijo zmage in upajo, da bo jutrišnja tekma dovolj za nadaljevanje v polfinale. V nasprotnem bo tretja tekma v torek, 7. maja, v Športni dvorani Leona Štuklja.

Trener Novomeščanov Simon Petrov je pred tekmo povedal: »Imamo prednost ene zmage, a to še nič ne pomeni. Za uvrstitev v polfinale rabimo še eno zmago in želimo jo doseči že v Rogaški Slatini, saj so tretje, odločilne tekme vedno veliko tveganje. Rogaška ima najbolj vroč parket v ligi in to se kaže tudi na njihovih domačih tekmah. Če prideš v njihov mlin, ni dobro in temu se moramo izogniti. Še vedno se nam namreč dogaja, da po dobri igri brez razloga doživimo črne minute, ko nasprotnik v dveh, treh minutah pride do velikega delnega izida. Zaradi tega želim zbranost igralcev skozi celo tekmo, ne glede na trenuten rezultat, in upam, da nam to tokrat uspe.«

Damjan Novaković, trener Rogaške, pa je dejal: »Čaka nas tekma, ki jo enostavno moramo zmagati, saj je jasno, da je v primeru poraza sezona za nas končana. Analizirali smo tekmo v Novem mestu in poskušali bomo popraviti našo igro. Na roko nam ne gre, da imamo težave s poškodbami in da ne bomo kompletni. Zagotovo bomo na igrišču dali vse od sebe in povabil bi naše navijače, da nas podprejo v čim večjem številu.«

M. Ž.