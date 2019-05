Pohod po poteh Kozjanskih borcev

3.5.2019 | 14:10

Na pohodu (Foto: S. P.)

Pri Kerinovem spomeniku (Foto: S. P.)

Skupna spominska fotografija pohodnikov (Foto: S. P.)

Pišece - Združenje borcev za vrednot NOB Brežice je tudi letos izvedlo prvomajski pohod po poteh Kozjanskih borcev od Pišec do Kerinovega križa na meji z občino Kozje.

Po preizkusnem lanskem pohodu so se letos vabilu odzvali v glavnem člani ZBV NOB Brežice, ki sta se jim pridružila naključna gosta iz Maribora - Pesnice. Na začetku poti na parkirišču Pišečkega pokopališča so se poklonili borcem 2. čete Kozjanskega bataljona, pobitim 1. maja 1943. Pot so nadaljevali preko Silnice, kjer sta bila v 2. svetovni vojni ustreljena ustreljena rodoljuba Habjanova oče in sin, mimo pišečkega gradu čez Rigel do partizanske javke pri cerkvi sv. Jedrti v Pavlovi vasi, vse do spomenika borcu Kozjanskega odreda Ivanu Kerinu s Silovca, ki so ga zverinsko ubili 1. maja 1944. Pohod je vodil zgodovinar dr. Tomaž Teropšič. Trajal je približno dve uri, bil je poučen in ne prenaporen, na njem so se na petih točkah ob znamenitostih iz NOB in kmečkih uporov poklonili spominu vsem slovenskim upornikom v boju za samostojnost Slovenije, je sporočil predsednik Združenja borcev za vrednot NOB Brežice Stane Preskar.

»Odlično logistično podprto pot v organizaciji krajevne organizacije ZBV NOB Pišece in zahvaljujoč prizadevni družini Zagmajster, smo zaključili pri spomeniku Ivanu Kerinu na sedlu pogorja Orlica, kjer so se nam pridružili številni pohodniki, ki so ta dan bili na lastnih pohodih. V govoru je vojaški zgodovinar dr. Tomaž Teropšič opozoril na nujnost obujanja tradicije prvomajskih srečanj prav v današnjem času, kjer se delavske pravice teptajo v prah tako kot pred sto in več leti. Poudaril je pomembnost združevanja naprednih demokratičnih sil v Sloveniji in Evropi, ki naj zaustavijo naval populizma, strašenja državljanov in ponovne fašizacije evropskega prostora. Nikoli več vojne! je geslo, ki ga moramo sprejeti Slovenci, ki smo v preteklih treh vojnah v 20. stoletju plačali strašen davek, je poudaril dr. Teropšič. Srečanje se je končalo v občudujočem tovariškem druženju vseh pohodnikov, med katerimi je bilo zaznati tudi nekaj povsem zaprepadenih tujcev (po večini mlajših Hrvatov), ki pa so z občudovanjem in odobravanjem komentirali dogodek.

Navkljub obvestilu in povabilu ZBV NOB Brežice krajanom krajevnih skupnosti Pišece in Sromlje, se jih je pohoda udeležilo manj, kot smo pričakovali. Pa vendar! Glede na odziv slučajnih gostov, nas bo naslednje leto bistveno več,« je v svoje poročilo zapisal Stane Preskar.

M. L.