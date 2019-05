Reševalci v enem primeru nudili pomoč

3.5.2019 | 18:15

Foto: arhiv DL

Z novomeškega regijskega centra za obveščaje so sporočili, da so danes zjutraj ob 7.11 v ulici Nad mlini v Novem mestu gasilci GRC Novo mesto posredovali pri odpiranju vrat v stanovanjsko hišo, v kateri je bila starejša oseba. Na kraju so posredovali tudi reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto, vendar njihova pomoč ni bila potrebna.

Tudi gasilci PGE Krško so zjutraj ob 8.16 v Gorenji Lepi vasi, občina Krško, vstopili v stanovanjski objekt, kjer se je nahajala onemogla oseba in nudili pomoč reševalcem pri prenosu osebe do reševalnega vozila. Reševalci NMP Krško so osebo oskrbeli in prepeljali v UC SB Brežice, so sporočili z brežiškega regijskega centra za obveščanje.

S helikopterjem iz Ljubljane v Novo mesto

Okoli 11. ure je ekipa enote helikopterske nujne medicinske pomoči s helikopterjem Slovenske vojske prepeljala obolelo osebo iz UKC Ljubljana v Splošno bolnišnico Novo mesto.

R. N.