Osmič po Slakovi poti

4.5.2019 | 08:30

Novo mesto - V Novem mestu danes pričakujejo do 3000 pohodnikov, ki se bodo ob 9. uri osmič odpravili po približno osem kilometrov dolgi Slakovi poti. To pohodniško pot so uredili v spomin na harmonikarja in dolenjskega rojaka Lojzeta Slaka, po pohodu pa v njegov spomin v dvorani Centra biotehnike in turizma Grm pod Trško goro prirejajo še harmonikarsko revijo.

V novomeškem Društvu vinogradnikov Trška gora so za STA povedali, da se bodo pohodniki zbrali pred Centrom biotehnike in turizma na Sevnem oz. pri kmetijski šoli na Bajnofu pod Trško goro. Uro pozneje bodo krenili na krožni pohod po pobočjih vinorodne Trške gore, ki ga bodo ob 11. uri končali s slavnostnim sporedom pri Slakovi spominski plošči na njenem vrhu.

Po vrnitvi pohodnikov mimo Slakove, Verčkove in šolske zidanice omenjene kmetijske šole na izhodišče poti, kjer bodo dobili kosilo, bodo v večnamenski dvorani tamkajšnje kmetijske šole ob 14. uri začeli 13. revijo harmonikarskih skupin Slovenije.

Vsakemu pohodniku, ki se bo na Slakovo pot podal s harmoniko, bodo podarili spominsko majico. Pohod bo potekal ob vsakem vremenu.

Pohodniki bodo ob plačilu startnine v znesku 15 evrov na začetku poti dobili čaj ali kavo, vrečko s kozarcem in kuponi za malico ter kosilo, so še povedali prireditelji.

Današnji pohod po Slakovi poti sodi v sklop prireditev ob letošnjem tradicionalnem 47. Tednu cvička, katerega osrednjo prireditev bo Zveza društev vinogradnikov Dolenjske v Trebnjem pripravila med 24. in 26. majem.

Lojze Slak se je leta 1932 rodil na Jordankalu pri Mirni Peči, otroštvo je zaradi materine bolezni preživel pri stari materi na Malem Kalu. Tam ga je stric navdušil za igranje diatonične harmonike, še preden je postal prvošolec.

Glasbeno pot je začel z igranjem na veselicah s Triom Lojzeta Slaka, leta 1957 pa se je povezal s pevsko skupino Fantje s Praprotna, s katero je v več desetletjih ustvaril svojevrstno in zanj značilno obliko slovenske narodno-zabavne glasbe. Umrl je leta 2011 v Ljubljani.

Čeprav je živel v Ljubljani, je svoja zadnja leta pogosto preživljal v svojem vinogradu na Trški gori.

