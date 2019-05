Marko Kotar ostaja v Trebnjem

4.5.2019 | 10:40

Marko Kotar (Foto: Dominik Pekeč, RK Trimo Trebnje)

Trebnje - Vodstvo RK Trimo Trebnje je ta teden še drugič podaljšalo pogodbo z enim izmed pomembnejših nosilcev ekipe. Barve kluba bo v prihodnjih treh letih branil tudi organizator igre Marko Kotar, ki je prejšnje leto s slovensko izbrano vrsto do 20 let osvojil zlato medaljo, so sporočili iz kluba.

Kotar je rokometno pot začel v domačem Trimu. Hitro je pokazal alent in redno nastopal v mlajših reprezentančnih selekcijah. Eden izmed vrhuncev njegove kariere je bil lanskoletni uspeh s slovensko mladinsko izbrano vrsto na domačih tleh.

Letošnje leto je položaj srednjega zunanjega tvoril skupaj s starejšim bratom Maticem ter na devetindvajsetih tekmah prispeval 56 zadetkov. Letos še zadnjič nastopa tudi v mladinski konkurenci in je v štirinajstih obračunih zabil kar 83 golov.

»Zadovoljen sem, da smo se z vodstvom kluba uspeli dogovoriti za nadaljnje sodelovanje. Še naprej bom trdo delal in se trudil, da prispevam k uspehu ekipe tudi v prihodnje in s tem poizkušam izpolniti pričakovanja tako kluba kot navijačev,« je ob podpisu triletne pogodbe povedal Marko Kotar.

Pred dnevi je trebanjski klub uradno potrdil tudi nadaljnje sodelovanje Gala Cirarja, klub pa bosta v prihodnji sezoni poleg trenerja Ivana Vajdla okrepila še novomeška rokometaša Aleksandar Tomić in David Didovič.

M. M.