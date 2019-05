90-letnica OŠ Center: Učilnica na prostem, kino, rastlinjak?

4.5.2019 | 11:45

Vsaka prenova se začne s čiščenjem. Za to so poskrbeli devetošolci, mlajši pa so že zbirali zamisli o novih vsebinah in podobi danes neizkoriščenih šolskih atrijev. (Foto: U. Ž., arhiv DL)

Novo mesto - Šole svoje častitljive jubileje navadno praznujejo s šolsko prireditvijo, razstavami in priložnostnim zbornikom. Nič drugače ne bo na OŠ Center, ki letos praznuje 90-letnico delovanja, a so si ob tem zastavili še konkreten cilj: prenoviti šolska atrija. Začeli so pretekli teden in – če bo šlo po načrtih – bodo učenci čez čas dobili nov prostor za učenje in druženje, hkrati pa mestu ponudili prireditveni kotiček več.

Pot do končnega cilja je še dolga, a na šoli je ne nameravajo prehoditi sami. »Krepimo odnos do okolja, zato v projekt že od začetka vključujemo učence, k sodelovanju bomo povabili tudi starše in širšo lokalno skupnost,« razkrije ravnateljica Marta Pavlin.

O projektu Učilnica na krilih časa učiteljica Urška Žižek nadaljuje: »Vsi razredi so vključeni. Učenci od prvega do petega razreda delajo s konkretnimi materiali, preoblikujejo učilnice, izdelujejo zamisli novega atrija iz lego kock, mivke ipd. V 5. razredu so se lotili načrta oz. tlorisa atrija, na predmetni stopnji oz. od 6. do 9. razreda pa nizajo ideje, kakšno vsebino bi dali temu prostoru. Devetošolci so zavihali rokave in prostor že čistijo.«

Razigrani učenci ob začetku projekta Učilnica na krilih časa. (Foto: M. M.)

Šola ima namreč v notranjosti dva atrija, ki sta zdaj neizkoriščena, v enem delu so tam parkirana vozila. Po drugi strani jim primanjkuje večji skupni prostor, in otroci se med odmori zadržujejo po hodnikih ali posedajo na stopnišču. »Tudi ta del šole, torej zunaj pouka in učilnic, je za njihov razvoj in učenje pomemben. Če bi prenovili oba atrija, bi lahko dobili ne le učilnico na prostem, ampak tudi varen in kreativen prostor za druženje. Že zdaj v njem vidijo prireditveni kotiček in tribune, letni kino, počivalnike, igralnico, rastlinjak, hotel za živali itn.,« Žižkova niza zamisli otrok.

Projekt vsebuje več faz in se bo nadaljeval z oblikovanjem skupne makete atrijev in skupnega panoja z idejami otrok o novih funkcijah tega dela spomeniško zaščitenega poslopja, kar bodo predstavili staršem na majski okrogli mizi in jih povabili k sodelovanju pri načrtih. Tretja faza bo zajela še nekdanje učence in širšo skupnost, saj bodo na podlagi končne zamisli oblikovali tudi finančni okvir, vire pa v sodelovanju z MO Novo mesto iskali tako med podjetji in drugimi donatorji kot na kakšnih razpisih.

»Naša želja je, da še v tem mandatu oz. naslednjih štirih letih vse skupaj tudi fizično speljemo,« doda ravnateljica. Po njenih besedah bodo jubilej sicer praznovali s prenovljenim logotipom šole, pripravljajo razstave v šolski knjižnici, že 11. maja za starše prireditev 'Vandraj, vandraj, vandrovc moj', ob prvi obletnici Rastoče knjige bodo izdali knjižico o Katji Rupena, vrhunec praznovanja oz. osrednja prireditev pa bo 'Na krilih časa' 13. junija, ko bodo izdali tudi zbornik zadnjega desetletja in bo nadaljeval zbornik, ki je izšel ob 80-letnici.

Kot smo v Dolenjskem listu poročali, šola večjih naložb ni bila deležna že desetletja, a prav v letu, ko praznuje, občina načrtuje prenovo fasade, vhodov in kuhinje ter še dveh trakov sanitarij. »To bo lepo darilo,« se še nasmehne Pavlinova v upanju, da ga bosta dopolnila tudi prenovljena atrija.

Članek je bil objavljen v 17. številki Dolenjskega lista z dne, 25. april 2019.

Mirjana Martinović