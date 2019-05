Vabe bodo metali v 50 km pasu ob meji

4.5.2019 | 14:30

Foto: spletna stran Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Novo mesto - Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin bo v ponedeljek, 6. maja, začela spomladansko akcijo cepljenja lisic proti steklini. Akcija bo trajala predvidoma do konca junija.

Ob tem so sporočili, da bodo vabe polagali s pomočjo posebej prirejenih letal v 50 km pasu ob meji s Hrvaško z višine 300 metrov, med drugim tudi z novomeškega letališča.

Zadnji primer stekline pri lisici leta 2013

Steklina je ena najstarejših poznanih zoonoz – bolezni, ki se prenašajo z živali na ljudi in obratno. Povzročajo jo Lyssa virusi iz družine Rhabdoviridae in lahko prizadene vse sesalce, vključno z ljudmi. Bolezen se prenaša preko okužene sline – z ugrizi, opraskaninami okuženih živali, pa tudi preko poškodovane kože in sluznic. Inkubacijska doba je zelo različna, večinoma traja dva do tri mesece (2 tedna do 6 let glede na poročila). Klinični znaki so lahko različni pri posameznih vrstah živali, razlikujemo pa dve vrsti kužnih krogov pri steklini – silvatični in urbani.

Steklina je razširjena širom po svetu. Več kot 55.000 ljudi zaradi nje umre vsako leto, od tega 95 odst. v Aziji in Afriki. V Sloveniji (kot tudi v Evropi) se večinoma pojavlja silvatična oblika stekline. Večina primerov pa je ugotovljenih pri lisicah.

Peroralno cepljenje lisic proti steklini predstavlja edino učinkovito metodo zatiranja stekline pri divjih živali. Z izvajanjem te metode je večina zahodno evropskih držav steklino že izkoreninila. V Sloveniji se peroralno cepljenje lisic izvaja že od leta 1988. Od leta 1995 se vabe polagajo s pomočjo letal, in sicer spomladi in jeseni.

Leta 1988, ko je Slovenija pričela s peroralnim cepljenjem lisic prosti steklini, je bilo ugotovljenih 1.067 primerov stekline. Po uvedbi letalskega polaganja vab je število pojavov bolezni drastično upadlo. Zadnji primer silvatične stekline je bil ugotovljen v Sloveniji pri lisici januarja 2013.

V skladu z zahtevami Mednarodne organizacije za zdravje živali (OIE) se je Slovenija v letu 2016 razglasila za državo, prosto stekline, je med drugim zapisano na spletnih straneh uprave.

Pomembno!

Ne dotikajte se nastavljenih vab za lisice! O tem poučite tudi otroke!

Če najdete vabo na svojem dvorišču ali vrtu, jo primite z vrečko in odvrzite v najbližji grm ali odnesite na najbližjo veterinarsko postajo.

Če je prišla vsebina vabe v stik s sluznico ali svežo rano, to mesto dobro sperite in umijte z milom ter obiščite zdravnika oziroma najbližjo antirabično ambulanto. Po priporočilih WHO se vsak stik z vsebino vabe obravnava kot ugriz stekle živali.

Če vas ugrizne ali opraska potepuška ali divja žival, obiščite zdravnika ali najbližjo antirabično ambulanto!

Prepovedano je prosto gibanje psov na javnih mestih!

Izogibajte se stikom s potepuškimi in divjimi živalmi!

