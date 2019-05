Reciklarna tudi na Globokem

4.5.2019 | 17:15

Melita Štrbenc (Foto: R. N.)

Trebnje - V Novem mestu že od leta 2015 deluje Reciklarna, pisana trgovinica, v kateri lahko kupite rabljene stvari. Deluje v sklopu Društva Rokoroki, so. p., ki je z marcem svojo dejavnost razširilo tudi na območje zbirnega centra Globoko, kjer je pred tem deloval Center ponovne uporabe.

Kot pravi Melita Štrbenc, koordinatorka trebanjske enote Reciklarne, ponujajo in sprejemajo še uporabne predmete, kot so oblačila, obutev, knjige, igrače, pohištvo, elektronske naprave in drugo. Uporabne predmete lahko občani oddajo v trgovini, na voljo pa sta tudi dva zbirna zabojnika, in sicer je eden pred trebanjsko policijsko postajo, drugi pred vhodom v zbirni center.

Predmete v trgovini pregledajo, po potrebi očistijo, obnovijo, včasih jim tudi spremenijo namembnost in jih ponudijo za ponovno uporabo. Na ta način zmanjšujejo količino odpadkov, kar je danes zelo pomembno, poudarja direktor trebanjske komunale Stanko Tomšič. »Zanimivo je, da imajo številni še vedno veliko predsodkov kupiti rabljeno obleko ali obutev. Medtem ko nabaviti rabljen avto ni težava, prav tako nam v gostilni ni težko jesti s priborom, ki so ga pred nami uporabljali že mnogi,« še dodaja.

Komunala Trebnje, ki upravlja zbirni center, je prostore za potrebe trgovine oddala v najem brezplčcno, krije pa tudi stroške obratovanja.

R. N.