Nadhod je že, kaj pa peron

4.5.2019 | 19:20

Peron, ki je praktično v višini tračnic, je nevaren predvsem za starejše in invalide. (Foto: I. V., arhiv DL)

Krško - Krčani so pred prvomajskimi prazniki po več letih čakanja končno dobili nadhod nad progo pri železniški postaji, kjer bo v neposredni bližini zraslo tudi tako imenovano parkirišče P+R (Park and ride, kar pomeni parkiraj in se pelji z javnim prevozom), med prvenstvene naloge, ki čakajo železnice na tamkajšnji železniški postaji, pa nedvomno sodi prenova prenizkega perona, ki predvsem starejšim in invalidom pomeni precejšnjo oviro pri vstopanju v vlak.

Nadhod prek železniške proge pri krški železniški postaji je bil skupni projekt Slovenskih železnic in Občine Krško. Nov nadvoz je stal 183 tisoč evrov, v celoti pa ga bo skupaj s projektno dokumentacijo in nadzorom plačala krška občina.

Drugače bo s tako imenovanim parkiriščem P+R, ki bo stalo 330 tisoč evrov, krška občina pa je na razpisu zanj dobila 240 tisoč evrov iz evropskih skladov. Za parkirišče trenutno pripravljajo projektno dokumentacijo za izdajo gradbenega dovoljenja, ki naj bi ga dobili že maja, ko naj bi takoj tudi že začeli graditi.

V sklop ukrepov, s katerimi bi spodbudili rabo javnih prevoznih sredstev, spada tudi pobuda za ureditev nevarnega drugega perona na železniški postaji Krško. Pobudo je na eni od sej občinskega sveta pred poldrugim desetletjem dala že tedanja svetnica Polona Urek, a je še danes tak, kot je bil – nizek in tako neprimeren, če ne celo nevaren predvsem za starejše. Njeno pobudo je na zadnji seji občinskega sveta obnovil svetnik Aleš Suša: »Razumem, da tisti, ki se nikoli ne vozijo z vlakom, ne razumejo pomembnosti tega vprašanja. Prav tako tisti, ki vlak mogoče uporabljajo enkrat mesečno. Naj omenim primer gospe, ki je v Krškem sestopala iz vlaka in si pri tem zaradi višine poškodovala koleno. Za tiste prebivalce naše občine, ki se v Ljubljano z vlakom vozijo na delo vsak dan in za to porabijo štiri ure, pa je to zelo pomembno vprašanje, bolj kot to, ali smo od Hrvaške pripravljeni sprejeti 10 kubikov nizkoradioaktivnih odpadkov. Mogoče bi bila začasna rešitev, da bi vsi potniški vlaki zapeljali na prvi tir, kar bi olajšalo vstop in izstop potnikov. Nekaj podobnega so naredili pred leti v Sevnici.« Suša se je ob tem zahvalil občinski upravi, da je njegov predlog poslala Slovenskim železnicam, ki so edine pristojne za rešitev tega problema.

I. Vidmar