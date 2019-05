Košarkarji Krke so že v polfinalu

4.5.2019 | 21:25

Novo mesto - Košarkarji novomeške Krke so, potem ko so večji del tekme zaostajali, z izvrstno igro v zadnji četrtini v Rogaški Slatini z 80:74 dobili tudi drugo četrtfinalno tekmo končnice državnega prvenstva in se tako uvrstili v polfinale, kjer jih čaka dvoboj z na papirju najtežjim nasprotnikom, koprsko Sixt Primorsko, ki je prav tako po dveh tekmah izločila laški Zlatorog. Tretji polfinalist je domžalski Helios, ki je izločil savinjske Hopse, medtem ko je Petrol Olimpija po zmagi na domačem igrišču nocoj v gosteh v Šenčurju izgubila, tako da ta dva nasprotnika čaka še tretja tekma.

Domačini so tekmo v Rogaški Slatini začeli bolje in sredi prve četrtine povedli s 17:8, po minuti odmora na zahtevo novomeškega trenerja Simona Petrova pa so Krkini košarkarji prišli k sebi in Rogaško dobro minuto pred prvim dveminutnim odmorom s košem Dominika Mavre, sicer z 28 točkami nocoj najboljšega strelca med Novomeščani, pri 23. točki ujeli, a sta Rashun Jarrel Davis, odločno najboljši košarkar Rogaške nocoj, in Sreten Knežević poskrbela, da je šlo moštvo Rogaške na odmor s petimi zadetki prednosti.

Tudi v drugi četrtini Novomeščanom ni uspelo uveljaviti svoje igre, domačni pa so na polovici srečanja vodili z osmimi točkami prednosti. Ko so v prvi minuti drugega polčasa s trojko Pajića povedli že s trinajstimi točkami prednosti (52:39), Krki ni kazalo najbolje, a je kapetan Jure Balažič vodstvo Rogaške z dvema zaporednima košema nato omilil, ter ponovno s štirimi zaporednimi točkami zaostanek v sedemindvajseti minuti zmanjšal na štiri. Po dveh minutah igre v zadnji četrtini je Krka s košem Dalibora Đape prvič povedla, in tri minute kasneje vodila za pet, a tekme še ni bilo konec. Dobri dve minuti pred koncem je Davis z zadetkom za dve točki (47:78) domačinom vzbudil upanje, a jim tako kot Novomeščanom nato kar dve minuti ni uspelo zadeti koša, trinajst sekund pred koncem pa je Davisovo taktično osebno napako Đapa kaznoval z dvema zadetima prostima metoma in tekme je bilo konec.

Rogaška : Krka 74:80 (28:23, 47:39, 63:59)

Krka: Marinelli 8, Osolnik 5, Đapa 4, Fifolt 4, Balažič 14, Lalić 8, Lapornik 9, Mavra 28.



I. V.