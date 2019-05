Krka izgubila v Dobovi

5.5.2019 | 08:45

Dobovski navijači so se veselili četrte zmage svojih ljubljencev v drugem delu prvenstva. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Sinoči je bila odigrana večina tekem šestega kroga drugega dela državnega prvenstva v rokometu. V skupini od prvega do šestega mesta so Ribničani uveljavili vlogo favoritov v Škofji Loki in zmagali z 31:23, a je v Mariboru uspelo zmagati tudi Velenjčanom, ki imajo na drugem mestu še naprej eno točko prednosti pred Rikom.

V skupini od sedmega do dvanajstega mesta so Novomeščani, ki so z mislimi že bolj na finalnem turnirju pokala Slovenije, ki bo v Novem mestu konec prihodnjega tedna, tokrat s 31:37 izgubili dolenjsko-posavski obračun v Dobovi, kar domačinom veliko pomeni, saj so si s tem, če bo Trimo v petek doma premagal Hrastnik, že zagotovili nastopanje v prvi ligi tudi prihodnjo sezono. Tako kot Novomeščani se na finalni turnir pokalnega tekmovanja pripravljajo tudi rokometaši ivanjškega Sviša, ki so sicer že zdavnaj izgubili boj za obstanek, a so tokrat na domačem igrišču presenetili in remizirali z Ormožem, ki je v letošnji sezoni zbral treikrat toliko tošk kot Sviš.

Urbanscape Loka : Riko Ribnica 23:31 (14:18)

Lestvica: 1. Celje Pivovarna Laško 49, 2. Gorenje Velenje 44, 3. Riko Ribnica 43, 4. Maribor Branik 30, 5. Koper 2013 29, 6. Urbanscape Loka 24.

Skupina od 7. do 12. mesta:

Dobova : Krka 37:31 (19:11)

Sviš Ivančna Gorica : Jeruzalem Ormož 25:25 (12:17)

Trimo Trebnje - Dol TKI Hrastnik (petek, 10. maja)

Lestvica: 1. Trimo Trebnje 27, 2. Krka 24, 3. Jeruzalem Ormož 23, 4. Dobova 22, 5. Dol TKI Hrastnik 13, 6. Sviš Ivančna Gorica 7.

I. V.