Rokometašice zdrsnile na četrto mesto

5.5.2019 | 10:00

Rokometašice Krke se bodo za zaključek sezone v soboto doma pomerile z Žalčankami s katerimi so v prvem delu doma remizirale, v Žalcu pa so jih premagale s 27:19. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Rokometašice novomeške Krke so v petem, predzadnjem krogu drugega dela prvenstva v prvi ženski rokometni ligi v gosteh v Ajdovščini tesno s 25:26 izgubile s tamkajšnjim Mlinotestom in tako v skupini od prvega do četrtega mesta zdrsnile na četrto mesto, za točko pa so jih prehitele prav Ajdovke. Največ točk za Krko sta dosegli Nika Petkovič in Katja Hotko, po sedem, in Ana Abina, ki je mrežo domačink zadela petkrat.

Lestvica: 1. Krim Mercator 40, 2. Zelene doline Žalec 29, 3. Mlinotest 23, 4. Krka 22.

Novomeščanke bodo v zadnjem krogu v soboto doma igrale z ekipo Zelene doline Žalec. Z morebitno zmago bi se vrnile na tretje mesto, saj je težko pričakovati, da bo Mlinotest ugnal še neporaženi Krim Mercator.

I. V.