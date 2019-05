Hribar dobro na mednarodnem prvenstvu Srbije

5.5.2019 | 11:30

Peter Hribar (Foto: I. V./arhiv DL)

Novo mesto - Na mednarodnem prvenstvu Srbije v namiznem tenisu v Kovilovu se je od trojice slovenskih predstavnikov na glavni turnir prebil le član novomeške Krke Peter Hribar, medtem ko sta njegov klubski tovariš Tilen Cvetko in Ana Tofant obstala v skupinskem delu tekmovanja. V prvem krogu je imel Šmarječan proti tretjemu nosilcu turnirja Florentu Lambietu kar tri zaključne žogice za uvrstitev med 32 najboljših, na koncu pa je slavil Belgijec s 4:3 (9, -9, -8, 8, 4, -5, 10). V konkurenci do 21 let je Hraibar izpadel v drugem krogu, Cvetko in Tofantova pa v prvem.

»Zelo sem zadovoljen s svojimi nastopi v Srbiji, saj so bili rezultati naravnost odlični. Žal mi je le, da se mi ni uspelo prebiti med 32 najboljših, saj sem imel proti tretjemu nosilcu turnirja kar tri zaključne žogice, vendar sem zadovoljen s svojo igro. Menim, da bi se lahko izkazal tudi na odprtem prvenstvu Slovenije, ki se bo začelo v sredo na Otočcu,« je po koncu svojih nastopov v Kovilovu dejal 19-letni Peter Hribar, ki je v skupinskem delu turnirja v svoji skupini s 3:1 (8, -9, 8, 8) premagal Črnogorca Filipa Radovića, nato pa s 3:2 (8, -10, 6, -4, 11) še Nemca Gerrita Engemanna, ki je na 205. mestu svetovne jakostne lestvice, medtem ko je slovenski reprezentant trenutno na 452. mestu.

V konkurenci do 21. leta sta bila Hribarj in Tofantova med nosilci, medtem ko je Cvetko igral že v skupinskem delu tekmovanja. V prvi tekmi ga je s 3:1 (-10, 11, 9, 6) premagal Iranec Amir Hossein Hodaei, v drugi tekmi tretje skupine pa je nato s 3:0 (6, 4, 6) boljši od Dennisa Hubertyja iz Luksemburga in se kot drugouvrščeni uvrstil na glavni turnir. V glavnem delu tekmovanja je bil zanj usoden Belgijec Florian Cnudde, ki je Cvetka premagal s 3:2 (6, 5, -9, -9, 5), v prvem krogu pa se je od nadaljnjega tekmovanja poslovila tudi Tofantova, ki jo je s 3:0 (3, 7, 6) izločila Srbkinja Sabina Šurjan.

V napetem dvoboju je Hribar v prvem krogu s 3:2 (-7, -8, 7, 8, 6) na kolena spravil Rusa Makskima Šapligina, uvrstitev v četrtfinale pa mu je preprečil Nemec Nils Hohmeier, ki je slavil s 3:0 (9, 0, 4).

Prihodnji turnir Seamaster 2019 ITTF Challenge bo na sporedu od 8. do 12. maja na Otočcu.