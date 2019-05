Novomeščani in tudi Brežičani

5.5.2019 | 12:30

Foto: I. V./arhiv DL

Novo mesto - Nogometaši Brežic štiri kroge pred koncem prvenstva v drugi slovenski nogometni ligi ostajajo v igri za obstanek. Včeraj so namreč dosegli izredno pomembno zmago - s 3:1 so doma premagali predzadnjeuvrščeno Ilirijo 1911 in se ji tako približali na eno točko, za štirinajstouvrščenim Ankaranom pa zaostajajo za še ulovljive štiri točke. Zadetke za Brežice - Terme Čatež sta dosegla Toni Vidović v 51. minuti in Robert Drugovič v 63. in 84. minuti.

Uspešen niz pa nadaljujejo Novomeščani, ki so v 26. krogu v gosteh s 2:1 ugnali Bilje in na lestvici ostajajo na četrtem mestu. Zadetka za Krko sta dosegla Marko Huč v 42. minuti in Dohyun Kim v 72. minuti. V soboto se bo Krka doma pomerila z Rogaško.

I. V.