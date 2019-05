V Zagrebu Škedljeva druga, Hribar četrti

5.5.2019 | 19:30

Breda Škedelj in Tadej Hribar po tekmi v Zagrebu

Novo mesto - Na včerajšnjem mednarodnem atletskem mitingu Dinamo-Zrinjevac v Zagrebu sta nastopila tudi dva atleta novomeške Krke. Kot poročajo iz novomeškega atletskega kluba je Breda Škedelj s pogumnim in zagrizenim zadnjim delom nastopa na 3000 m prišla do osebnega rekorda 10:15,96) in s tem časom zasedla drugo mesto. Tadej Hribar je v metu diska s 54,83 m osvojil četrto mesto in s tem napovedal uspešno sezono, saj je še sredi priprav in namerava v pravo formo priti šele poleti na vrhuncu sezone.

Sevničanka Nika Dobovšek v teku na 800 m osvojila odlično drugo mesto in si s časom 2:11,05 pritekla normo za EYOF, Olimpijski festival evropske mladine, ki bo od 20. do 28. julija v Bakuju. Nika je suvereno zmagala v svoji skupini.

I. V.