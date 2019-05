Kovačič tretji na svetu

6.5.2019 | 11:40

Jaroslav Kovačič ma cilju s prvouvrščenima Špancema (Foto: Neža Majdič)

Krško - Od 27. aprila pa do 4. maja je v Pontevedri v Španiji potekalo svetovno prvenstvo zveze ITU v duatlonu, akvatlonu, kros triatlonu, akvabikeu in dolgem triatlonu. Prav v zadnji disciplini prvenstva, dolgem triatlonu, ki ga sestavljajo trije kilometri plavanja, 113 km kolesarjenja in 30 km teka, je Slovenija z izidom krškega triatlonca Jaroslava Kovačiča, ki je s časom 05:12:02 osvojil tretje mesto, dosegla največji uspeh. Od Kovačiča sta bila v elitni konkurenci hitrejša le domača tekmovalca domačina Noya in Gonzalez.

Plavanje so zaradi nizke temperature vode skrajšali iz prvotnih 3 km na 1,5 km. Po tekmi je bil Kovačičev trener Aleš Suhadolnik zadovoljen: »Tekma se je odvijala skoraj do popolnosti po zastavljenem planu. Vedeli smo, da Jaroslav lahko seže visoko, a da se mora za uspeh tudi marsikaj poklopiti. V zadnjih kilometrih teka je bilo resnično pestro, saj ga je lovil Danec Kristian Høgenhaug, vendar je Jaroslav z zadnjimi močmi zadržal sedem sekund prednosti. Izkušnje in trdo delo se je obrestovalo, Jaroslav je na tretjem mestu na svetu v konkurenci, ki ji le stežka oporekamo.«

»Ne morem verjeti, da sem dosegel tretje mesto, vedel sem, da sem dobro pripravljen, na plavanju sem poskušal ostati blizu in zmanjšati razliko do vodilnih. Vse se je razpletlo na teku, odlično mi je šlo. Izredno sem vesel in navdušen,« je po tekmi povedal Jaroslav Kovačič.

Kot edina Slovenka na prvenstvu je v akvatlonu nastopila Nina Mandl iz krškega kluba Multisport. S časom 38:11 je zasedla 30. mesto v kategoriji elite.

I. V.