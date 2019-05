Davi zagorelo v krmeljskem podjetju

6.5.2019 | 06:55

Danes zjutraj ob 5.10 uri je v Krmelju, občina Sevnica prišlo do požara v industrijskem objektu. Posredujejo PGD Krmelj, PGD Sevnica, PGD Tržišče, PGD Šentjanž, PGD Boštanj, PGD Loka, PGD Telče, PGD Veliki Cirnik in PGE Krško.

Plin v hiši?

Včeraj ob 9.31 uri so v Ulici Milana Majcna v Novem mestu v stanovanjski hiši stanovalci zaznali vonj po plinu. Še pred prihodom gasilcev so lastniki prezračili prostore, gasilci GRC Novo mesto pa so z napravo za merjenje plinov opravili meritev. Povišanih vrednosti plinov niso zaznali.

Kamenje na cesti

Ob 10.09 je bilo na cesti Dečina—Sodevci, občina Črnomelj, kamenje na cestišču. Odstranili so ga delavci CGP Novo mesto.

Prometni nesreči

Včeraj ob 15.11 so na krožišču Andrijaničeve ceste v Novem mestu gasilci GRC Novo mesto po prometni nesreči počistili iztekle motorne tekočine na cestišču in pomagali vlečni službi.

Davi ob 5.19 se je v kraju Drnovo, občina Krško, osebno vozilo zaletelo v prometno signalizacijo. Gasilci PGE Krško so odšli na kraj nesreče, vendar intervencija ni bila potrebna.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 7.00 do 17.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZEMELJ, TP GRM, TP GERŠIČI, TP DOBRAVICE, TP DOL. DOBRAVICE, TP GOR. DOBRAVICE, TP KRIVOGLAVICE;

- od 7.30 do 10.30 bo prekinjena dobava odjemalcem, oskrbovanim iz TP OSOJNIK.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7.30 do 14.00 zaradi del prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. MOKRO POLJE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Zakov in Bohor med 8.30 in 11.30 uro in na območju TP Vrhe med 12. in 14. uro.

M. K.