Pijana prevozila rdečo luč, trčila v parkirano vozilo

6.5.2019 | 08:00

Foto: Arhiv DL

V noči na nedeljo so policisti med kontrolo prometa v Novem mestu opazili voznika osebnega avtomobila, ki je skozi naselje vozil z veliko hitrostjo. Zapeljali so za kršiteljem, ki je nadaljeval z nevarno vožnjo, v križišču v Ločni je prevozil rdečo luč na semaforju, na Ragovski ulici pa izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v parkirano vozilo. Policisti so med postopkom ugotovili, da je cestno prometne predpise kršila 21-letna voznica začetnica, ki je imela v litru izdihanega zraka 0,29 miligramov alkohola. Odvzeli so ji vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo, zaradi kršitev pa ji bodo izdali plačilni nalog.

Treznil se je na policiji

Policisti so med kontrolo prometa v Dolenjem Suhorju pri Metliki v petek dopoldne ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 56-letni kršitelj je imel v litru izdihanega zraka 1,29 miligramov alkohola. Odpeljali so ga v prostore za pridržanje in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Ob denar in nakit

V noči na petek je v Trebnjem nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel je zlat nakit in lastnike oškodoval za okoli 5000 evrov.

Med 26. aprilom in 3. majem, ko so bili stanovalci odsotni, je v Logu na območju Sevnice neznanec skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo in odnesel okoli 500 evrov.

Ob BMW-ja, v katerem so bili ključi

Med soboto in nedeljo je v Svržakih na območju Metlike nekdo z dvorišča stanovanjske hiše odpeljal avtomobil BMW 318, črne barve, letnik 2007, registrskih oznak NM SD-252. Vozilo je bilo odklenjeno, v njem pa kontaktni ključi.

Skrita na podvozju lokomotive

Na železniški mejni prehod Dobova je včeraj na vstop v Slovenijo pripeljal tovorni vlak, ki je iz Srbije prevažal žito. Policisti so opravili pregled vlaka in na podvozju lokomotive izsledili državljana Maroka in državljana Libije, ki sta se poskušala izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujca so predali hrvaškim varnostnim organom.

Prijeli 27 tujcev

Policisti PU Novo mesto so med opravljanjem nalog varovanja državne meje med 3. in 6. majem izsledili in prijeli 27 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo na območju krajev Svržaki, Drašiči, Božakovo, Črnomelj, Učakovci, Podhosta in Balkovci. Policijski postopki s 16 državljani Alžirije, petimi državljani Sirije in po enim državljanom Irana, Iraka, Maroka, Egipta, Tunizije in Libije še niso zaključeni.

M. Ž.