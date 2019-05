Najboljšo salamo prinesel domačin Jože Fabjan

6.5.2019 | 09:15

Najboljši salamarji na 13. salamijadi doline šentjernejske (tudi v vingoradniških salamah).

Maharovec - V organizaciji Turističnega društva Zvon iz Gradišča in njegove salamarske sekcije je konec tedna v Gostišču pri Slavcu potekala že 13. salamijada doline šentjernejske, zadnja lokalna salamiada pred državnim finalom konec tedna v Šmarjeti.

V oceno je prispelo 47 salam in kot je odločila strokovna komisija, je najboljšo salamo prinesel domačin Jože Fabjan iz Dolenjega Gradišča 9, sledi kmetija Fabjan iz Dolenjega Gradišča 6 in Slavko Peterlin z Vinjega Vrha. Pet salam s tega tekmovanja se je uvrstilo na državno tekmovanje.

Najboljši trije

Na salamijadi doline šentjernejske so - kot je v navadi - ocenjevali tudi salame v posebni kategoriji, t.i. vinogradniške salame, kar pomeni, da gre za salame, ki so narejene bolj »svobodno«, manj po ocenjevalnih pravilih, take, za vsak dan, za malico pri kmečkih opravilih. Tu je slavil Božo Zupančič iz Dolenjega Gradišča, sledila sta Andrej Košmrl iz Malega Slatnika ter Gregor Vrtačič iz Gorenjega Maharovca. Špehovk tokrat niso ocenjevali, prej bo potrebno bolj doreči kriterije.

Salamo velikanko je bilo treba prerezati točno na pol.

Gradiški salamarji obiskovalcev prireditve, ki jo je vodila Anita Petrič, tudi letos niso razočarali in so za uganko pripravili posebno, petelinjo salamo velikanko. Tokrat je bilo nagradno vprašanje njena teža in pravi številki, to je 2,83 kilogramov, sta se najbolj približala dva - Silvo Vide in Jan Lajkovič, ki sta menila, da je salama tehta 2,82 oz. 2,84 kilogramov. Nagrada je bila seveda salama, ki so jo pošteno razdelili na pol - ker je šlo za velikanko, sta bili obe polovici še vedno zelo zajetni.

Seveda je občinstvo, ki sta ga nagovorila tako šentjernejski župan kot podžupan, Radko Luzar in Janez Selak - občina je prispevale pokale in plakete prvim trem najboljšim, uživalo ne le v dobrih domačih salamah in vinski kapljici, ampak tudi v zabavnem programu, ki ga je oblikoval harmonikarski trio Šentjernejski veseljaki.

L. Markelj, foto: Anita Petrič

