Jezikova nedelja zimska

6.5.2019 | 13:00

Najemnica koče na Bohorju Jožica Marija Omerzu, Ivanka Požun, Marko Kranjc, Magda Glas in Božo Kosalec (Foto: M. L.)

Jeziki v kategorijah dolžina in teža morajo biti tudi užitni. Vonj in okus je takole ugotavljala komisija v sestavi Jože Ivačič,Jožica Mavser in Božo Kosalec (z leve). (Foto: M. L.)

Planinci - navijači na 42. jezikovi nedelji (Foto: M. L.)

Bohor - Planinsko društvo Bohor Senovo je včeraj organiziralo 42. jezikovo nedeljo na Bohorju. Tekmovalci, bilo jih je 12, so se pomerili v treh skupinah, in sicer v dolžini in teži prinesenega jezika ter v domiselnosti v aranžiranju.

Jezike je ocenjevala komisija, ki so jo sestavljali predsednik Božo Kosalec ter člana Jože Ivačič in Jožica Mavser, tajnik je bil Tone Petrovič. V dolžini jezika je dosegel 1. mesto Marko Kranjc s 64 cm, 2. mesto Primož Klavžar (62,7 cm), tretja je bila Špela Kranjc (62,5 cm). Tehtnica je dodelila 1. mesto Ivanki Požun (1790 g), 2. mesto Mirku Pajku (1520 g) in 3. mesto Lavri Maček (1074 g). V domiselnosti aranžiranja je zmagala Magda Glas (Krožno križišče na Senovem), druga je bila Marija Žveglič (Jezik »tamlade«) in tretja Nina Požun (Dobrodošli na postrvi v Sobnik). Podelili so tudi zahvale za sodelovanje. Medalje, priznanja in zahvale za sodelovanje sta podelila predsednik PD Bohor Senovo Gregor Umek in predsednik komisije Božo Kosalec, praktične nagrade je prispevala Jožica Marija Omerzu, najemnica koče na Bohorju. Prireditev je z glasbo pospremil trio Labirint.

Na tokratni prireditvi je bilo več tekmovalcev kot na lanski. Obiskovalcev je bilo manj, to pa gotovo zaradi napovedane ohladitve. Vremenska napoved se je uresničila, saj je na Bohorju pihal močan veter, ob tem je deževalo in snežilo.

M. L.

