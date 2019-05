Najvišja konzervatorska nagrada Novomeščanu Danilu Breščaku

6.5.2019 | 17:45

Danilo Breščak (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto, Ljubljana - Danes opoldne so v Narodnem muzeju v Ljubljani razglasili Steletove nagrajence, dobitnike najvišjih nagrad na področju varovanja in ohranjanja kulturne dediščine. Steletovo nagrado za življenjsko delo je dobil novomeški arheolog Danilo Breščak, dolgoletni direktor Zavoda za varstvo kulturne dediščine in njene novomeške območne enote, ki je pomembno vplival na razvoj konservatorske stroke na Slovenskem.

Danilo Breščak se je za študij arheologije po maturi na novomeški klasični gimnaziji odločil kljub navdušenju nad geologijo, k čemur ga je spodbujala predanost jamarstvu. Že po prvih letih prakse je ugotovil, da se je odločil dobro. Za svoje diplomsko delo Antično bronasto posodje v Sloveniji je prejel študentsko Prešernovo nagrado, prva leta službe pa je preživel v Dolenjskem muzeju kot "vajenec" legendarnega novomeškega arheologa Toneta Kneza, ki je kot še na marsikoga drugega tudi na Danila Breščaka močno vplival.

Komisija Konzervatorskega društva Slovenije je ob podelitvi Steletove nagrade za življenjsko delo o njem med drugim zapisala: »Aktivno je sodeloval z vsemi kulturnimi institucijami v regiji in s strokovnimi zavodi v državi ter hkrati omogočal pogoje za delo številnim mlajšim sodelavcem in stanovskim kolegom. Svojo podjetnost je izkazal s pridobitvijo novih prostorov za zavod na gradu Grm in z vzpostavitvijo skupne arheološke restavratorske delavnice. Poglobil je dobro strokovno sodelovanje z Dolenjskim muzejem v Novem mestu in postopoma okrepil povezave z Inštitutom za arheologijo ZRC SAZU, z Narodnim muzejem Slovenije in z več tujimi inštitucijami, ki delujejo na področju varstva premične (in nepremične) kulturne dediščine. Kot spoštovan strokovnjak je bil imenovan v številne strokovne in delovne skupine v okviru dejavnosti Vlade RS, Ministrstva za kulturo in Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Vedno in brez samopromocije je intenzivno povezoval uspešne prakse z novimi metodologijami dela, podpiral nova strokovna znanja in poglede ter tako uspešno vpenjal poslanstvo konservatorske stroke v njene širše okvirje. Skoraj štiri desetletja je kontinuirano sodeloval ali vodil zaščitna izkopavanja in sondiranja od Zloganja do Šumenja, Medvedjeka, Verduna, Gradca nad Mihovim ali Ribnice pri Brežicah. Rezultati raziskav so bili objavljeni in pogosto citirani v domači ter tuji literaturi.«

I. Vidmar