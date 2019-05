Zagorelo v industrijskem objektu. Delavec padel v globok jašek

6.5.2019 | 18:10

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Davi, bilo je okoli 5.10, je zagorel industrijski objekt v Krmelju. Po poročanju ReCO Brežice so gasilci PGD Krmelj, Tržišče, Šentjanž, Telče, Veliki Cirnik, Sevnica, Boštanj, Loka in PGE Krško zavarovali kraj dogodka, požar s pomočjo avto-lestev pogasili, zaščitili preostali del objekta pred širjenjem ognja, s pomočjo delovnega stroja odstranili ostrešje na objektu in s termovizijsko kamero pregledali prostore. Na gasilski straži so ostali gasilci PGD Krmelj. V požaru je bila uničena polovica poz. 200 kv. metrov objekta, delovni stroji in surovine. O dogodku so obvestili pristojne službe.

Rešili so ga iz jaška

Danes okoli 12.30 je na gradbišču v Podbevškovi ulici v Novem mestu delavec padel v jašek. Gasilci GRC Novo mesto so ponesrečenega imobilizirali in ga z vrvno tehniko iz globine šestih metov izvlekli in prenesli do reševalnega vozila. Reševalci NMP Novo mesto so ga oskrbeli na kraju in odpeljali na nadaljnje zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. O dogodku so bili obveščeni policisti PU Novo mesto, poročajo dežurni na številki 112.

Veliko goriva v nič

Ob 11.44 se je na Andrijaničevi cesti v Novem mestu po cestišču razlilo dizelsko gorivo. Novomeški poklicni gasilci so z absorpcijskim sredstvom posuli in očistili naftni madež, ki je bil na cestišču dolg 2,5 kilometra. Na kraju je bil tudi delavec cestnega podjetja, ki je zavaroval cestišče s prometno signalizacijo. O dogodku so bili prav tako obveščeni policisti PU Novo mesto.

Pomagal AED

Ob 10.25 so prvi posredovalci AED Mirna nudili prvo pomoč oboleli osebi na Glavni cesti v Mirni, in sicer vse do prihoda reševalcev NMP Trebnje, ki so osebo oskrbeli na kraju in odpeljali na nadaljnje zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Več podrobnosti ni znanih.

M. M.