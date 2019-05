Mali jubilej novomeških likovnih dnevov

6.5.2019 | 22:00

Udeleženci letošnjih 15. novomeških likovnih dnevov (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Danes dopoldne so se v Jakčevem domu začeli petnajsti novomeški likovni dnevi. Tokrat sta umetniški vodja, novomeški slikar in grafik Janko Orač, in strokovna sodelavka, kustosinja Dolenjskega muzeja Jasna Kocuvan Štukelj, v goste povabila pestro in zvrstno raznoliko skupino likovnih umetnikov, prvič bosta v Novo mesto prišla tudi častna gosta, slikarjem, grafikom in kiparjem pa se je prvič pridružil tudi fotograf in glasbenik.

"Naša želja je bila, da ob malem jubileju dobimo čim širši pogled na aktualno likovno ustvarjanje pri nas in v zamejstvu, zato smo k sodelovanju povabili predstavnike različnih likovnih zvrsti," izbor udeležencev petnajstih likovnih dnevov pojasni Janko Orač. V tokratnem izboru sta grafika domačinka Nataša Mirtič in na avstrijskem Koroškem živeči bosenski umetnik Petar Waldegg, ilustrator Peter Škerl iz Dolenjskih Toplic, portoroška kiparka Katja Smerdu in slikarja Barbara Jurkovšek iz Ljubljane in Tržačan Franco Vecchiet, ki je po svojem osnovnem likovnem poslanstvu sicer grafik, a bo v Novem mestu slikal. Častna gosta bosta slikarja Milena Usenik in Emerik Bernard iz Logatca.

Tako rekoč polnopravni član letošnje posadke Novomeških likovnih dnevov je skladatelj, jazz glasbenik in fotograf Lado Jakša, ki s fotoaparatom in saksofonom v roki spremlja ustvarjanje likovnikov, lovi nenavadne kote in neobičajne perspektive, posnetke pa bo skupaj s svojo glasbo spletel v multivizijsko predstavitev, ki bo 22. novembra del odprtja razstave, ki tokrat ne bo le razstava del, ustvarjenih na letošnjih novomeških likovnih dnevih, pač pa bo tudi pregledna razstava del, ki so nastala v vseh petnajstih letih. Razstavljena bodo dela, ki so jih dosedanji udeleženci, kot je na Novomeških likovnih dnevih v navadi, podarili Novemu mestu. Za nastajajočo zbirko, ki trenutno šteje 109 del, skrbi Dolenjski muzej, večina del pa krasi stene več stavb novomeške občine.

Letos se organizator ni odločil za dan odprtih vrat, pač pa je povabil Novomeščane, da obiščejo umetnike v njihovem začasnem ateljeju v Jakčevem domu ves čas Novomeških likovnih dnevov. Tam bodo vsak dan od jutra pa do 19. ure.

V četrtek dopoldne bodo izpeljali tradicionalno likovno delavnico za otroke iz novomeških osnovnih šol. Tokratno delavnico so poimenovali Odtisi Novega mesta. Med sprehodom po mestu bodo v grafični tehniki poskušali nabrati odtise različnih struktur - od pokrovov jaškov do različnih kamnov in tlaka. Odtise bodo nato prenesli na papir in na majice. "S tem želimo otroke usmeriti, da drugače opazujejo svet okoli sebe in ne gledajo le v izložbe," je povedal umetniški vodja Novomeških likovnih dnevov Janko Orač.

I. Vidmar

