Zagorelo vejevje; danes brez elektrike

7.5.2019 | 07:00

Davi ob 4.08 uri je v bližini Drožanjske ceste v Sevnici zagorelo odpadno vejevje na površini desetih kvadratnih metrov. Požar so pogasili gasilci PGD Sevnica.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 7.00 do 17.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TPDOBRAVICE, TP DOL. DOBRAVICE, TP GERŠIČI, TP GOR. DOBRAVICE TP GRM, TP KRIVOGLAVICE, TP ZEMELJ.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7.30 do 14.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKOCJAN2.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 7.30 do 9.30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJA VAS.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Košeni vrh med 10.30 in 12.00 uro, na območju TP Vajerji med 8.15 in 10.00 uro, na območju TP Kališovec med 12.30 in 14.00 uro, na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Krško papirkonfekcija med 7.00 in 7.30 ter med 14.00 in 14.30 uro; na območju nadzorništva Sevnica pa bo danes prekinjena dobava električne energije na območju TP Hladilnica Blanca med 7.30 in 10.30 uro, na območju TP Rudnik nekovin Blanca predvidoma med 11.00 in 14.00 uro.

M. K.