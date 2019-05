Kakšne bodo dividende?

7.5.2019 | 11:00

Foto: Arhiv DL

Novo mesto - Delničarja gradbene družbe CGP, družbi Vizija Holding in Vizija Holding Ena, ki ju obvladujeta zakonca Južna, sta na včerajšnji skupščini po poročanju STA sprejela sklep, da se za izplačilo dividend nameni 5,9 milijona evrov oz. 5,50 evra bruto na delnico.

Isti lastniki pa so na skupščini Tiskarne Novo mesto odločili, da se za dividende nameni tri milijone evrov oz. 44 evrov bruto na delnico, so sporočili iz CGP in Tiskarne.

M. Ž.