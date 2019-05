Proračun za 2019 je pod streho

7.5.2019 | 09:45

Šmarješki svetniki so z 9 od 11 glasov potrdili letošnji proračun.

Šmarješke Toplice - Šmarješka občina ni več na začasnem financiranju. Svetniki so na zadnji seji z veliko večino sprejeli proračun za leto 2019 (9 od 11 svetnikov ga je podprlo), ki je po novem »težak« pet milijonov evrov in za katerega župan Marjan Hribar pravi, da je še bolj investicijsko naravnan kot prvi predlog.

V času javne razprave niso ne občinski svetniki ne občani podali nobenega amandmaja, a po besedah župana so v proračun sami v občinski upravi vključili kar nekaj predlogov in pobud občanov, ki so jih slišali na treh zborih krajanov - te so organizirali v času javne razprave v Šmarjeti, Beli Cerkvi in v Zburah. »Tak način se mi zdi dober - da smo preko zborov krajanov in preko dveh kolegijev župana, kjer smo se pogovarjali s svetniki, prišli do dobrega predloga proračuna,» pravi Hribar.

V dopolnjenem predlogu, ki ga je svetnikom predstavila finančnica na občini Damjana Stopar, so odhodki večji za 226 tisoč evrov, prihodki pa za skoraj 189 tisoč evrov. Predvideno je odplačilo glavnice kredita v višini skoraj 157 tisoč evrov (za čistilno napravo v Šmarjeških Toplicah - delitvena bilanca in za izgradnjo vrtca v Šmarjeti). Presežek odhodkov nad prihodki bodo pokrivali s sredstvi preteklih let.

Osrednje načrtovane letošnje naložbe ostajajo iste in sprememb ni: to sta izgradnja kanalizacije v Žalovičah in začetek urejanja infrastrukture v Spodnji Družinski vasi, ki bo potekala hkrati s prenovo državne ceste. Bo pa občina po novem dodatni denar namenila za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacije v Beli Cerkvi, pa tudi za Zbure, Orešje in Vinico, in sicer dobrih 70 tisoč evrov. Sto tisočakov naj bi stali vzdrževalni posegi na vodovodnem omrežju v Šmarjeških Toplicah in v Čelevcu.

Povečali so tudi investicijska sredstva za tekoče vzdrževanje cestnega omrežja in javno razsvetljavo ter več denarja namenili za delovanje društva upokojencev, razvoj športa ter za promocijo in ustanovitev javnega zavoda za kulturo, šport in turizem.

Besedilo in foto: L. Markelj