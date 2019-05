FOTO: Vojaki imajo dan odprtih vrat

7.5.2019 | 12:00

Zmago do danes odnesli dijaki 2. letnika Strojne šole ŠC Nm.

Novo mesto - Vojašnica Franca Uršiča iz Novega mesta je danes tradicionalno priredila dan odprtih vrat, ko prag sicer strogo varovanega območja prestopi veliko radovednežev, ljubiteljev vojaške opreme in zgodovine. Vrsto let jih ta dan množično obiščejo dijaki Šolskega centra Novo mesto, danes jih je bilo okoli 500, pa učenci OŠ Center in drugih šol, nekdanji zaposleni in upokojenci ter številni meščani.

Dan odprtih vrat se je začel kot vsak v novomeški vojašnici: z dvigom zastave in petjem slovenske himne. Sledila je dinamična predstavitev druge pehotne čete 10. pehotnega polka 1. brigade, nato so vojaki priredili tekmovanje še za dijake. Med dopoldanskim obiskom so se v teku z nošenjem streliva, hloda in puške merili dijaki strojne in elektro šole, vmes odgovarjali na vprašanja iz zgodovine in po rinjenju vojaških vozil so zmago odnesli prvi.

V soseščini so na ogled postavili vojaško opremo in posamične enote, predstavile pa so se tudi druge ustanove in društva s področja zaščite in reševanja, kot so policija, civilna zaščita, radioamaterji, častniška in veteranska organizacija, jamarji, Rdeči križ …

Obiskovalci so si z zanimanjem ogledali Muzej naborniške vojske in teritorialne obrambe ter spominsko sobo, učenci so se med drugim pomerili na poligonu, dijaki pa po skupinah v orientaciji po vojašnici, na računalnikih v streljanju s puško, popeljali so jih z valuki po poligonu, jim predstavili delo vojaške zdravstvene enote, z vojaškimi čolni zapeljali tudi po reki Krki itd.

Na ta način vojska predstavi tako svoje delo kot poklic vojaka, dan odprtih vrat pa bo potekal še do 17. ure.

Tekst in foto: M. M.

