FOTO: Veselo srečanje pri aktualni kmetici leta Mariji Jakše

Mali Podljuben - Včeraj je bilo nadvse veselo v Malem Podljubnu, Društvo kmečkih žena Novo mesto s predsednico Štefko Vidic na čelu, kmetica leta Marija Jakše in Zveza kmetic Slovenije s predsednico Ireno Ule so pripravili tradicionalno srečanje pri aktualni nosilki tega laskavega naslova. Izjemno dobrega in veselega razpoloženja več kot 250 zbranih, med njimi je bilo tudi deset kmetic leta ter aktualna mladi gospodar Matej Ržek in mlada kmetica Marjeta Šteharnik, ni okrnilo niti bolj kislo vreme.

Pripravili so bogat dogodek, kmečke žene, ki so prišle iz vse Slovenije, so dopoldne naprej popeljali na ogled Novega mesta in vožnjo s splavom po Krki, nato je sledil sprejem na družinski kmetiji Jakšetovih, druženje s pogostitvijo in pestrim programom pa zaključili pri gasilskem domu PGD Mali Podljuben, katerega aktivna članica je tudi Mari, tako jo namreč kličejo vsi, in vsa njena družina.

»Kmetovanje na naši zemlji je težko delo, kar bi lahko vodilo v opuščanje kmetijstva na našem območju. A naše podeželje črpa prav posebno moč iz naših super družin. In z veseljem vam povem, da smo v naši vasici izjemno ponosni na oživljenja kmečkega življenja in seveda na našo super družino Jakše, ki že več generacij skrbno kmetuje v naši mali Ribnici, kot se po domača vas imenuje in je znana naši širši okolici. Pri naši Marici, ki ji ni nikoli težko poprijeti za katerokoli delo – naj bi to vožnja traktorja, naj bo to motika, vile ali kuhalnice – se namreč vsak vedno počuti domače in dobrodošlo. Ponosni smo, da imamo v naši vasi Kmetico leta, ki si ta naziv še kako zasluži. Mari, radi te imamo!« je zbranim pri Jakšetovih izrekla dobrodošlico v imenu vaščanov Bernarda Strojin.

Da imajo Mari vaščani, prijatelji in sosedje ter člani več društev, ki jim pripada, res radi, se je čutilo na vsakem koraku. Vedo namreč, da lahko računajo nanjo, kar so nakazale tudi njene besede: »Poleg vseh obveznosti in dela na kmetiji, ki ga res nikoli ne zmanjka, je moj moto, če delaš samo za sebe in svojo korist, ti manjka nekaj v duši. Zato rada priskočim na pomoč, kjer lahko kaj pripomorem. Kmetice opravljamo mnogo poklicev, od čisto navadne delavke, mame, gospodinje, kuharice in slaščičarke, svetovalke na kmetiji, ekonomistke in ne nazadnje tudi socialne in patronažne delavke, saj poskrbimo tudi za ostarele na domačiji. Pa tudi možu smo rade v ponos!«

Prva dama novomeških kmečkih žena Štefka Vidic je v nekaj besedah predstavila dejavno društvo, v katerem pripravljajo razna izobraževanja od kuharskih delavnic do zdravstvenih predavanj in strokovnih ekskurzij. Sodelujejo pa z Zvezo kmetic Slovenije in sosednjimi stanovskimi društvi, se udeležujejo ocenjevanj in razstav potic, kruha, šarkljev, jabolčnih zavitkov, štrukljev …, se predstavljajo na različnih prireditvah, zagotovo pa je njihovo društvo prepoznavno širom Slovenije predvsem po Državni razstavi in ocenjevanju pletenic v začetku februarja, letošnje je bilo že deseto. »Pri vseh teh dejavnostih pa je za nas zelo pomembno druženje, ob katerem se tkejo tople prijateljske vezi. Kajti dan brez prijatelja in nasmeha je izgubljen dan,« je poudarila.

Zbrane so nagovorili tudi Irena Ule, direktor Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto Jože Simončič, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec in državna sekretarka na kmetijskem ministrstvu mag. Tanja Strniša. Prijetno druženje, ki ga je povezovala Brigita Zupančič-Tisovec, so z nastopi obogatili Ljudski pevci Vaški zvon iz Prečne, tamburaška skupina Folklornega društva Kres, članice društva kmečkih žena Novo mesto s skečem in ansambel Petan.

