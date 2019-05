Pijan sredi ceste zadremal v avtu

Krški policisti so bili sinoči nekaj po 21. uri obveščeni o nevarnem ravnanju voznika osebnega avtomobila, ki naj bi sprva z vozilom ustavil sredi ceste in zaspal, potem pa nadaljeval z vožnjo. Na podlagi opisa vozila so 46-letnega voznika BMW-ja izsledili in ustavili ter mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 1,07 miligramov alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

"Pospravil" po gradbenem zabojniku

Na delovišču v Novem mestu je med 30. aprilom in 6. majem nekdo vlomil v gradbeni zabojnik in odnesel tri motorne žage in dve kosilnici ter povzročil za okoli 2000 evrov škode.

Skriti v tovornjaku skušali priti v Slovenijo

V jutranjih urah je na mejni prehod Obrežje na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila slovenskih registrskih oznak, ki je iz Turčije pripeljal tovor namenjen v Slovenijo. Policisti, ki so opravili mejno kontrolo in pregled vozila, so v tovornem delu so našli štiri državljane Afganistana, ki so se skriti med tovorom skušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujce so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Prijeli 13 tujcev

Policisti PU Novo mesto so včeraj med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju krajev Spodnja Preloka, Boldraž in Bojanci izsledili in prijeli 13 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki z osmimi državljani Bangladeša, tremi državljani Alžirije in dvema državljanoma Iraka še niso zaključeni.

