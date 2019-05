Padel s strehe; uničili angleško bombo

8.5.2019 | 07:00

Včeraj ob 17.59 uri je v naselju Poznikovo, občina Velike Lašče, krajan padel z strehe. Posredoval je helikopter Slovenske vojske z dežurno ekipo HNMP na Brniku, ki je ponesrečenca oskrbela in prepeljala v UKC Ljubljana. Za zavarovanje pristanka helikopterja in prenos poškodovanca so poskrbeli gasilci PGD Karlovica.

Našel angleško bombo

Ob 13.13 uri so pri naselju Globočice v občini Brežice našli ročno bombo, angleške izdelave iz obdobja 2. svetovne vojne. Pripadnika Državne enote za varstvo pred NUS Dolenjske regije in pripadnik Ljubljanske regije so nevarno najdbo uničili na kraju.

Goreli odpadki

Ob 15.03 so posredovali gasilci PGE Krško v Straži pri Raki, kjer je gorel odpadni material. Požar so pred prihodom gasilcev pogasili domačini.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju TP ČILPAH izvod SELA danes med 8.15 in 14.15 uro.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 7.00 do 17.00 zaradi del motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRAVICE, TP DOL. DOBRAVICE, TP GERŠIČI, TP GOR. DOBRAVICE, TP GRM, TP KRIVOGLAVICE in TP ZEMELJ.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7.30 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRONOVO.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Šedem in Dovško med 7.45 in 12. uro; na področju nadzorništva Brežice na območju TP Gornji Šentlenart med 7.45 in 11. uro ter Dečna sela trgovina med 11.30 in 14. uro.

M. K.