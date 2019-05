S kanalizacijo začeli malo pozneje

8.5.2019 | 12:00

Krajani Žalovič že dolgo časa čakajo na izgradnjo kanalizacije.

Žaloviče - Za pomlad, takoj po končani zimi, so na občini Šmarješke Toplice načrtovali začetek gradnje kanalizacijskega omrežja v vasi Žaloviče, a je prišlo do zamude. Pa ne zaradi zime in neprimernih razmer za delo, ampak zato, ker gradbeno dovoljenje še ni bilo pravnomočno.

Kot je povedal župan Marjan Hribar, se je pritožila stranka v postopku, to je lastnik zemljišča, kjer bo predvidoma stala čistilna naprava. Ravno pri njem se je namreč zataknilo pri pridobitvi zemljišča - sicer jih je bilo potrebnih za projekt kar 60! - zato je šla občina še pod prejšnjim vodstvom v razlastitveni postopek. Po treh letih so bili vsi postopki končani, občina je pridobila gradbeno dovoljenje, a prišlo je do pritožbe. Po besedah Hribarja, so lastnika povabili na pogovor, da zbližajo stališča o odkupnini. Njeno višino bo zdaj odredilo sodišče, in obe strani jo bosta spoštovali.

Direktor občinske uprave Tomaž Ramovš je povedal, da s zato prestavili začetek del za dva meseca, kar pomeni s 1. marca na 1. maj, s to spremembo pa se je strinjal tudi izbrani izvajalec del, krški Kostak, ki je ob podpisu pogodbe sredi novembra lani obljubil, da bo za podizvajalce del izbral lokalne podjetnike. Za 60 tisoč nepovratnih sredstev z Ministrstva RS za infrastrukturo menda ni skrbeti, sicer pa drugih virov za okrog 663 tisoč evrov vredno naložbo ni bilo in jih bodo zagotovili v proračunu.

»Kot župan ne želim odstopiti od projekta, saj pomeni uravnotežen razvoj občine,« o kanalizaciji Žaloviče pravi župan Hribar. In za kakšno pridobitev gre? Na novo bodo zgradili skoraj 1,5 kilometra kanalizacijskega omrežja, postavili novo čistilno napravo s 160 populacijskimi enotami, zgradili in obnovili bodo del vodovodnega omrežja, ter obenem uredili problem slabega pritiska na vodooskrbi, ter seveda ob gradnji uredili cestišče ob celotni trasi ter na 850 metrih postavili javno razsvetljavo. V okviru naložbe bodo poskrbeli še za optiko.

Besedio in foto: L. Markelj