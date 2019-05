Teden RKS v znamenju slogana Rad imam Rdeči križ

8.5.2019 | 08:30

Foto: Arhiv DL

Ljubljana - Danes je svetovni dan Rdečega križa, s katerim se začenja tudi Teden Rdečega križa Slovenije. Letošnji slogan je Rad imam Rdeči križ, ki poudarja raznolikost dela in univerzalnost pristopa, s katerim širijo razumevanje o Mednarodnem gibanju RK in Rdečega polmeseca ter o RKS. K razmisleku tokrat spodbuja geslo "Kaj imate radi pri Rdečem križu? #love".

Ob tednu Rdečega križa sta predsednik RKS Alojz Kovačič in generalna sekretarka RKS Cvetka Tomin v poslanici zapisala: »Svetovni dan Rdečega križa je priložnost, da se zahvalimo za pogum, predanost in dosežke več kot 13 tisoč prostovoljk in prostovoljcev ter delavcev RKS, ki vsak dan v svojem okolju delajo z ljudmi, v najhujših trenutkih njihovih življenj – revščini, nesrečah in krizah. Prvi se odzivajo in tako neprecenljivo prispevajo k naši moči in dosegu v skupnosti in dajejo najboljše možnosti naši nevtralni, neodvisni in nepristranski humanitarni akciji, da doseže tiste, ki najbolj potrebujejo pomoč.«

Enote Pošte, postajališča Slovenskih železnic in avtobusne postaje bodo do vključno 15. maja vsem poštnim pošiljkam in vozovnicam dodale doplačilne znamke in vozovnice v vrednosti 17 centov. Med lanskoletnim tednom Rdečega križa se je s prodajo doplačilnih znamk in nalepk zbralo dobrih 302.920 evrov, ki jih je RKS namenil za izvedbo razvojnih projektov na nacionalni ravni, izvedbo XII. državnega preverjanja znanja osnovnošolskih ekip prve pomoči, izvedbo humanitarnega projekta »Drobtinica« ob svetovnem dnevu hrane, izvajanju aktivnosti območnih združenj RKS za pomoč učencem in dijakom pri nakupu šolskih potrebščin ob novem šolskem letu, za materialno in finančno pomoč posameznikom, družinam in skupinam prebivalcev, kritje logističnih stroškov povezanih z izvajanjem pomoči, usposabljanje prostovoljk in prostovoljcev, izvedbo drugih socialno-humanitarnih programov ter aktivnosti na področju promocije RKS in delovanja območnih združenj.

Kot so v RKS zapisali v sporočilu za javnost bodo med tednom Rdečega križa območna združenja izvajala številne aktivnosti, prvič letos pa bodo na državnem preverjanju svojo usposobljenost preverile tudi srednješolske ekipe prve pomoči. Danes, na svetovni dan Rdečega križa, bodo na petih deloviščih v ljubljanskem Tivoliju člani dvanajstih srednješolskih ekip prve pomoči ukrepali ob različnih primerih poškodb. V soboto, 11. maja, pa bodo člani dvanajstih osnovnošolskih ekip prve pomoči svoje znanje pokazali v Mladinskem zdravilišču in letovišču RKS Debeli rtič.

Podrobnejši program v posameznih območnih združenjih Rdečega križa je v priponki.

M. Ž.