Kolesarka trčila v pločnik in padla

8.5.2019 | 09:45

Foto: Arhiv DL

Okoli 15.30 so bili Policisti PP Krško so bili včeraj okoli 15.30 obveščeni o prometni nesreči v Dolenji vasi pri Krškem. Ugotovili so, da je 61-letna kolesarka zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča trčila v pločnik, izgubila oblast nad kolesom in padla. Kolesarko, državljanko Kanade, so reševalci odpeljali v bolnišnico, kjer so ji oskrbeli lažje poškodbe.

Ob motorno žago in orodje

Na delovišču v Dolenji Nemški vasi je v noči na torek nekdo vlomil v gradbeni zabojnik ter ukradel motorno žago in električno ročno orodje. Škode je za okoli 3000 evrov.

Vlomil, a odnesel ničesar

Na Cankarjevi ulici v Novem mestu je včeraj med 11. in 19. uro nekdo vlomil v nenaseljeno stanovanjsko hišo. Odnesel ni ničesar, z vlomom pa je povzročil za okoli 1000 evrov škode.

Na meji zasegli ukraden avtomobil

Na mejni prehod Obrežje je na izstop iz Slovenije pripeljal srbski voznik tovornega vozila za prevoz osebnih avtomobilov. Policisti so opravili mejno kontrolo in med preverjanjem v schengenskem informacijskem sistemu ugotovili, da je bil eden izmed naloženih avtomobilov - Mercedes E200 CDI, ukraden v Italiji. Avtomobil so zasegli in o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo.

Nezakonito čez mejo deset tujcev

Policisti PU Novo mesto so včeraj med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Tribuč in na vlaku, ki je v Novo mesto pripeljal iz smeri Semiča, izsledili in prijeli deset tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s petimi državljani Irana, tremi državljani Alžirije, državljanom Maroka in državljanom Iraka še niso zaključeni.

M. Ž.