Srčne mamice znova dokazale svojo srčnost

8.5.2019 | 10:45

Sanja Radić Lugarić, dr med, spec pediater, predstojnica; Anita Mujakić, dms, strokovna vodja pediatričnega oddelka, in Karmen Bohorč, dms, namestnica (z leve) (Foto: arhiv Splošne bolnišnice Brežice)

Srčne mamice ob primopredaji z vodstvom pediatrije in direktorico bolnišnice Anico Hribar (druga z desne) (Foto: arhiv Splošne bolnišnice Brežice)

Brežice - Pediatrični oddelek Splošne bolnišnice Brežice je pred kratkim prejel donacijo društva Srčne mamice. Srčne mamice se je poimenovala skupina žensk, ki donirajo v okviru svojega projekta in društva, ki deluje že od leta 2011. Srčne mamice Nina, Natalija, Ines, Iris, Maša, Anja in Sanja bolnišnici pomagajo pri nakupu različnih aparatur in otroke razveseljujejo s knjigami, družabnimi igrami in materialom za ustvarjanje.

Potem ko so pediatrični oddelek obiskale prvič leta 2013, so mu tokrat podarile prenosna monitorja za merjenje vitalnih funkcij otrok. »Dva dodatna monitorja vitalnih funkcij s pripadajočimi manšetami imata zaslon visoke ločljivosti, kar zagotavlja svetel in jasen pogled, tehta manj kot 1,7 kg, Li-ion baterija zagotavlja več kot 22 ur neprekinjenega spremljanja, zanesljiva meritev temperature zagotavlja hitro odčitavanje temperature, PI (Perfusion index) pa zagotavlja zanesljivosti Sp02 meritev, je pojasnila Anita Mujakić, strokovna vodja pediatričnega oddelka

Poslanstvo vsakega ni zgolj prejemanje, ampak tudi darovanje. Nedvomno drži, da kdor osrečuje druge, je tudi sam srečen. Čarobnost poslanstva pediatričnega oddelka ni zgolj zdravljenje in ozdravitev. Gre za sklop pomembnih trenutkov, ki naše junake pripeljejo do boljšega počutja. V istem trenutku so ob medicinski oskrbi pediatra ujete tudi vse aktivnosti zdravstvene nege medicinskih sester, ki so na tem oddelku neprecenljive. To so trenutki, kjer je nasmeh vsakdanji pozdrav in topel dotik vsakdanja gesta. Ob dobri, dodatni podpori medicinske opreme pa delo bistveno lažje steče in mali junaki zelo hitro uberejo pot do ozdravitve, je poudarila Anita Mujakić.

M. L.