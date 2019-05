V novomeški bolnišnici k prostovoljstvu vabijo tudi odrasle

8.5.2019 | 13:30

Na enem od uvodnih izobraževanj dijakov prostovoljcev v Splošni bolnišnici Novo mesto v preteklih letih. (Foto: M. Ž.)

Novo mesto - V Splošni bolnišnici Novo mesto imajo prostovoljno delo razvito že polnih petnajst let. Prostovoljci so umestni člen med zaposlenimi in bolniki, njihov namen pa je predvsem povečati zadovoljstvo in dobro počutje bolnikov v bolnišnici. Vsa ta leta so prostovoljno delo opravljali dijaki novomeške Srednje zdravstvene in kemijske šole ter Gimnazije, letos pa so se odločili, da prostovoljno delo razširijo, zato k sodelovanju vabijo nove prostovoljce - odrasle, ki bodo dopolnili predano ekipo dijakov prostovoljcev, je sporočila mag. Jožica Rešetič, koordinatorica prostovoljstva bolnišnici.

»Kandidati najprej opravijo enodnevno uvodno usposabljanje v Splošni bolnišnici Novo mesto. Izobraževanje bo izvedla Slovenska filantropija in mentorice v bolnišnici. Po uvodnem izobraževanju sledi približno dvomesečno uvajanje pod mentorstvom izkušenih mentoric,« je orisala pot do prostovoljca.

Od prostovoljca v novomeški bolnišnici pričakujejo, da bo aktivno sodeloval vsaj eno leto v predvidoma stalnem terminu enkrat tedensko po 3 do 4 ure skupaj. »V procesu uvajanja si lahko potencialni prostovoljec premisli, če mu to delo zaradi česar koli ne ustreza, tudi ekipa prostovoljcev se v času uvajanja lahko odloči, da nekoga ne sprejme v svoje vrste, če se ne izkaže za zanesljivega, spoštljivega, odgovornega, sodelovalnega, empatičnega,« je pojasnila Rešetičeva in dodala, da prostovoljci podpišejo pisni dogovor o sodelovanju, imajo mentorja, v primeru težav pri delu pa tudi možnost pogovora s koordinatorjem prostovoljnega dela.

»Če mogoče čutite željo, da bi postali prostovoljec in vas delo z bolniki veseli, vas lepo vabimo, da sem nam pridružite. Prijavite se lahko na elektronski naslov jozica.resetic@sb-nm.si ali telefon 07 39 16 415 od 8. ure do 10. ure. Zelo se veselimo srečanja in sodelovanja z vami,« je povabila mag. Jožica Rešetič.

M. Ž.